Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım ile yönetim kurulu listesinde yer alan Nihat Özbağı, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu projesiyle ilgili konuştu. Özbağı, 40 milyon dolar (yaklaşık 1,8 milyar TL) gelir beklenen 64 bin kapasiteli stadyum projesi hakkında bilgilendirme yaptığı Yıldırım'a, "Stadyum benden şampiyonluk sizden" dedi.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adayı olan Aziz Yıldırım ile yönetim kurulu listesinde yer alan Nihat Özbağı, stat kapasitesinin 64 bin kişiye çıkacağı projenin detaylarını konuştu.

"40 MİLYON DOLAR İLAVE GELİR"

Özbağı, projede etap etap ilerleyeceğini belirterek, "Önce kulelerin yükseltilmesi, güçlendirme, ilave tribünlerin yapılması... Tüm bunlar Fenerbahçe'ye aşırı yük getirmeyecek şekilde olacak. Bu kapasite artışından dolayı kulübe 30 ila 40 milyon dolar ilave gelir gelecek" ifadelerini kullandı.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu Yenileme Projesi

"KUPAYI 64 BİN KİŞİ ÖNÜNDE KALDIRACAĞIZ"

Yıldırım, "Bu stadyumu seneye mayıs ayında bitirmiş olacağız ve kupayı 64 bin kişinin önünde kaldıracağız" derken; Özbağı, "Başkanım söz veriyorum. Şampiyonluktan önce stadı bitireceğim. Stadyum benden şampiyonluk sizden" karşılığını verdi.

Şampiyonluğun kolay olduğunu dile getiren Aziz Yıldırım, stadın mayıs ayına kadar yapılması gerektiğini söyledi.

