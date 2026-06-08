Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayınladı. 17 ilde sağanak yağışın etkili olacağını açıklayan Meteoroloji, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik bulunmadığını belirtti. İşte son uyarılar…

Meteoroloji’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis’in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.