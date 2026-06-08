Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Güneş hepsini teğet geçti! 17 ilde sağanak yolda!
Yeni hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji, 17 ili sağanak ve gök gürültülü yağış için uyardı. Hava sıcaklığında bir değişiklik beklenmediğini bildiren Meteoroloji, orta kuvvette rüzgarın bazı kesimlerde etkili olabileceğini açıkladı. İşte sağanak beklenen 17 il…
- Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
- Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerini etkileyecek.
- Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
- Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
- Sağanak veya gök gürültülü sağanak yağış beklenen 17 il arasında Edirne, Afyonkarahisar, Denizli, Adana, Antalya, Burdur, Ankara (kuzey ve doğu kesimleri), Konya, Bolu, Kastamonu, Erzurum, Kars, Van (kuzey kesimleri), Karaman, Çankırı, Muş ve Bitlis (kuzeyi) bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayınladı. 17 ilde sağanak yağışın etkili olacağını açıklayan Meteoroloji, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik bulunmadığını belirtti. İşte son uyarılar…
BAHAR HAVASINA MOLA
Meteoroloji’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis’in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
17 İLDE SAĞANAK YOLDA
Meteoroloji’nin son raporunda sağanak veya gök gürültülü sağanak yağış beklenen 17 il şöyle;
|Şehir
|Edirne
|Afyonkarahisar
|Denizli
|Adana
|Antalya
|Burdur
|Ankara (kuzey ve doğu kesimleri)
|Konya
|Bolu
|Kastamonu
|Erzurum
|Kars
|Van (kuzey kesimleri)
|Karaman
|Çankırı
|Muş
|Bitlis (kuzeyi)