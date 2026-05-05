Premier Lig'de Arsenal ile şampiyonluk için yarışan Manchester City'de teknik patron Pep Guardiola, David Moyes'un çalıştırdığı Everton ile deplasmanda 3-3 berabere kaldıkları 35'inci hafta mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışında ağır yara alan City, bir maç eksiğiyle Arsenal'in 5 puan gerisinde bulunuyor.

Premier Lig'de lider Arsenal'in 3, en yakın takipçisi Manchester City'nin ise 4 maçı kaldı. City'nin İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola, Hill Dickinson Stadyumu'nda oynadıkları 3-3'lük Everton maçı sonrası şampiyonluk şanslarını değerlendirdi.

"ARTIK BİZİM ELİMİZDE DEĞİL"

Sky Sports'a konuşan Guardiola, "Bir puan aldık ve iş bitene kadar devam edeceğiz. Everton deplasmanı her zaman zordur. Onların sakinliği ve agresifliği için de kendilerine kredi veriyorum. Bu sonuç mağlubiyetten daha iyi. Kazanmak için oynadık, bu da takımın karakterini gösteriyor. Ancak artık bizim elimizde değil. Önceden bizim elimizdeydi, şimdi değil" ifadelerini kullandı.

Pep Guardiola

"NELER OLACAĞNI GÖRECEĞİZ"

Üç maçlık galibiyet serisi son bulan 55 yaşındaki İspanyol teknik adam, kalan fikstüre dikkat çekerek, "Premier Lig'de kalan 4 maçımızda işimizi yapmak zorundayız. Brentford karşılaşmasında da benzer bir senaryo olacaktır. Neler olacağını göreceğiz" sözlerini sarf etti.

