İstanbul Bayrampaşa'da bir pastaneye müşteri gibi gelerek tatlı yiyen şahıs, "IBAN'ıma para atacaklar" bahanesiyle hesabı ödemeden kaçmaya çalıştı. Sigara içme bahanesiyle kapıya yönelen şüphelinin peşinden giden işletme sahibi Berkay Dönmez, şahsın kendisini güvenlik kamerasının olmadığı bir noktaya çağırıp "İleriye gel, sana ödemesini yapacağım" diyerek tehdit ettiğini belirtti. Hem bedava tatlı yiyen hem de esnafa korku dolu anlar yaşatan pişkin şüphelinin o rahat tavırları iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, dükkan sahibi şahısların gece boyu çevrede dolaşması nedeniyle iş yerinden çıkamadığını ifade etti.

