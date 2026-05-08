Kariyerini Olympiakos'ta sürdüren Yusuf Yazıcı'dan kötü haber geldi. 29 yaşındaki milli futbolcunun sol dizindeki çapraz bağları koptu. Kariyerinde 3'üncü defa (Aralık 2019 ve Ekim 2024) bu sakatlığı yaşayan Yazıcı, uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'ta forma giyen Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağı koptu. Kırmızı-beyazlı ekipte büyük üzüntüye sebep olan sakatlık, milli futbolcunun daha önce ciddi problem yaşadığı aynı dizinde meydana geldi.

Sporx'in Yunan basınından aktardığı habere göre; 29 yaşındaki yıldız, 7 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen antrenmanın ardından sağlık ekibine dizinde rahatsızlık hissettiğini bildirdi. Yapılan kontroller ve tetkikler sonrası Yazıcı'nın çapraz bağ yırtığı yaşadığı tespit edildi.

Yusuf Yazıcı, Eylül 2024'te Olympiakos’a imza atmıştı.

DAHA ÖNCE 2 DEFA AYNI KABUS!

Deneyimli oyuncu, Olympiakos kariyerindeki ilk maçında da benzer bir şanssızlık yaşamıştı. Milli oyuncu, 27 Ekim 2024 tarihinde Asteras AKTOR karşısında forma giydiği mücadelede sakatlanmış ve sezonun büyük bölümünü kaçırmıştı.

Yazıcı, kariyerinde 3'üncü defa çapraz bağ sakatlığıyla karşı karşıya kaldı. Yazıcı, Lille forması giydiği dönem olan 21 Aralık 2019'da da benzer bir sakatlık yaşamıştı.

"GÜÇLÜ OL VE EN KISA SÜREDE İYİLEŞ"

Olympiakos Kulübü, Instagram hesabından Yusuf Yazıcı'ya destek mesajı yayımladı. Yunan ekibi, "Güçlü ol ve en kısa sürede iyileş Yusuf" ifadelerini kullandı.

Olympiakos'un Instagram paylaşımı

HER 57 DAKİKADA BİR GOLE KATKI

Olympiakos formasıyla bu sezon etkili bir performans ortaya koyan Yusuf Yazıcı, 27 maçta 737 dakika sahada kaldı ve 7 gol ve 6 asist üretti. Milli yıldız, yaklaşık her 57 dakikada bir gole katkı sağladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası