İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu yakınlarında yaşanan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde teröristlerin polisle çatıştığı ve etkisiz hale getirildiği anlar yer aldı.

İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu yakınlarında yaşanan silahlı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Levent'teki Büyükdere Caddesi üzerindeki İsrail Başkonsolosluğu yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda uzun namlulu silahlarla bölgeye gelen 3 saldırgan, emniyet güçleriyle çatıştı.

ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Çevredeki vatandaşların kameralarına yansıyan silahlı saldırının görüntülerinde, teröristlerin polisle çatıştığı ve bir süre sonra etkisiz hale getirildiği anlar yer aldı.

Bir sivil polis memuru, teröristlere uzun namlulu silahla karşılık verdi.

2 POLİS HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Çatışmanın ardından bölgeye ekipler sevk edilirken ilk bilgilere göre 3 saldırganın etkisiz hale getirildiği, 2 polisin yaralandığı öğrenildi. Saldırganlardan birinin ölü, ikisinin ise yaralı olduğu belirtildi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken saldırganların uzun namlulu silahlar kullandığı görüldü.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri

"PROVOKASYON KOKAN BİR HAREKET"

İstanbul Valisi Davut Gül de olay yerinde açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Teröristlerden biri öldürüldü, 2'si yaralı olarak ele geçirildi. Araçla gelmişler. Tüm emniyet ekibini tebrik ediyorum. Hamdolsun önlemler, tedbirler sayesinde olabildiğince hafif şekilde atlattık. Kimlik tespit çalışmaları, bağlantıları üzerinde çalışılıyor. Provokasyon kokan bir hareket. Biliyorsunuz bu bölgede bankalar, iş yerleri, arka tarafta konsolosluk var. Bu konsoloslukta 2,5 yıldır herhangi bir faaliyet, diplomatik görevli bulunmuyor. Tüm birimlerimiz çalışmalara başladı."

"SALDIRGANLAR İZMİT'TEN GELDİ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Saldırganlara ilişkin bilgi veren Çiftçi, "İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

