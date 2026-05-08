İstanbul'da Özbekistan uyruklu 2 kadının öldürülerek parçalandıktan sonra çöp konteynerlerine atıldığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. 2 caninin de ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

23 Ocak'ta İstanbul Şişli'de bir çöp konteynerinde poşetlere sarılı kadın cesedi bulunmasıyla dehşet veren bir olay ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, cesedin baş kısmının olmadığını belirledi.

KAÇACAKKEN YAKALANDILAR

Yapılan incelemelerde cesedin Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya ait olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olayla bağlantılı oldukları belirlenen Gofurjon Kamalkhodjev ile Dılshod Turdımurotov'u İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İki kadının cesedini parçalayıp çöpe atmışlardı! O canilerin müebbeti istendi

BAŞKA BİR KADINI DAHA ÖLDÜRMÜŞLER

Soruşturma kapsamında, başka bir Özbekistan vatandaşı olan Sayyora Ergashalıyeva'dan da 23 Ocak'tan itibaren haber alınamadığı belirlendi. Ergashalıyeva'nın ailesinin yaptığı kayıp başvurusu üzerine yürütülen çalışmalarda, genç kadının da aynı evde öldürüldüğü ortaya çıktı.

CESEDİ PARÇALARA AYIRIP ÇÖPE ATMIŞLAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin cinayetleri önceden planladıkları aktarıldı. İddiaya göre, Ümraniye'de birlikte yaşayan sanıklar, önce Sayyora Ergashalıyeva'yı öldürdü. Daha sonra cesedi parçalara ayırarak farklı noktalardaki çöp konteynerlerine bıraktı.

İki kadının cesedini parçalayıp çöpe atmışlardı! O canilerin müebbeti istendi

Şüphelilerin daha sonra Sayyora'nın telefonunu kullanarak Durdona Khakımova'yı eve çağırdığı, burada ikinci cinayetin işlendiği kaydedildi. Khakımova'nın da öldürüldükten sonra parçalanarak valiz ve poşetlerle Şişli'de farklı noktalardaki çöp konteynerlerine atıldığı belirtildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

Dosyada yer alan güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin valiz ve poşetlerle apartmandan çıkışları ile çöp konteynerlerine eşya bıraktıkları anların yer aldığı öğrenildi. Ayrıca zanlıların olay sonrası Gürcistan'a kaçmak için uçak bileti aldığı tespit edildi.

Hazırlanan iddianamede, sanıklar Gofurjon Kamalkhodjev ve Dılshod Turdımurotov hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası