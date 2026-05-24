Soruşturmanın ‘kilit ismi’ firari Umut Altaş’ın ABD’de gözaltına alınmasının ardından Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku yeniden konuştu. Abla Doku dışarıda suçlular olduğunu işaret ederek “Sizi de biliyoruz, sıra şimdi sizde. Çember daralmadı, çember kapanıyor” diyerek seslendi. Doku, Gülistan’ın tüm faili meçhul dosyalarının önünü açtığını belirtti.

Gülistan Doku soruşturmasının firari olarak aranan ismi Umut Altaş, ABD’de gözaltına alınmış, önemli açıklamalar yapmıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Umut Altaş'ın ABD'den iadesi için tüm diplomatik ve hukuki mekanizmaların devrede olduğunu söylemişti.

"SİZİ DE BİLİYORUM, SIRA SİZDE"

Soruşturmadaki son gelişmelerin ardından Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, Akşam gazetesine konuştu. Abla Doku “Gülistan bir kere öldü, onlar milyon kez ölecek. Gülistan tüm faili meçhul dosyaların önünü açtı. Hâlâ dışarıda olanlar var. Onlara sesleniyorum. Sizi de biliyoruz, sıra şimdi sizde. Çember daralmadı, çember kapanıyor” dedi.

ABD’DE GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Gülistan Doku dosyasının ‘kilit ismi’ olarak işaret ettiği, hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan firari Umut Altaş, ABD’de gözaltına alınmış ve karakolda yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydı ortaya çıkmıştı.

“HER ŞEYİN KANITI ELİMDE”

Söz konusu kayıtta Altaş, şu ifadeleri kullanmıştı.

Bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bana ulaşması gerekiyor. Ben Umut, elimde dosyayı kapatacak her şey var. Türkiye Cumhuriyeti'nden gerekli mercilerin bana ulaşmasını istiyorum. Şu anda Amerika'da bir karakoldayım. Beni Türkiye'ye geri gönderecekler. Her şeyin kanıtı benim elimde. Katili ellerinize bırakacağım.

İADE SÜRECİ BAŞLADI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Şüphelinin ülkemize iade süreci derhal başlatılmış, adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmalar devreye sokulmuştur” açıklamasını yapmıştı. Altaş'ın 26 Mayıs Salı günü New York Güney Bölge Mahkemesi'nde hakim karşına çıkacağı belirtilmişti.

İLK KEZ KONUŞTU

Umut Altaş, yakın arkadaşı Türkay Sonel'in cinayeti itiraf ettiğini iddia ederek, "Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir not da bıraktı. Konutta bana, 'Çok bağırıyordu ben de sıktım' dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum. Hafızam gitti, hayatla bağlantımı kestim. Alzheimer gibi oldum, şoka girdim. Yaşananları yeni yeni hatırlıyorum" demişti.

