Galatasaray Daikin, CEV Cup finali ilk maçında 3-2 mağlup ettiği Reale Mutua Fenera Chieri’76'yı rövanşta da 3-1 yenerek tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Cup finalinin rövanşında İtalya'nın Reale Mutua Fenera Chieri’76 ekibini konuk etti.

TARİHİNDEKİ İLK AVRUPA KUPASI

VF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakayı 3-1 kazanan Galatasaray Daikin, tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazandı.

Sarı kırmızılı ekip, deplasmandaki ilk mücadelede rakibini 3-2 yenerek önemli bir avantaj etmişti.

CEV Challenge Cup’ta 2009-2010 sezonunda 3. olan sarı kırmızılılar, CEV Cup’ta ise ise 2011-2012, 2015-2016 ve 2020-2021 sezonlarında ikincilik elde etmişti.

