Türkiye Gazetesi
Galatasaray Daikin, CEV Cup'ta şampiyon oldu!
Galatasaray Daikin, CEV Cup finali ilk maçında 3-2 mağlup ettiği Reale Mutua Fenera Chieri’76'yı rövanşta da 3-1 yenerek tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
Kaydet
Voleybol 2 dk önce
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Cup finalinin rövanşında Reale Mutua Fenera Chieri’76 ekibini 3-1 yenerek tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazandı.
- Galatasaray Daikin, CEV Cup finalinin rövanşında İtalya'nın Reale Mutua Fenera Chieri’76 ekibini konuk etti.
- VF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakayı 3-1 kazanan Galatasaray Daikin, tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazandı.
- Sarı kırmızılı ekip, deplasmandaki ilk mücadelede rakibini 3-2 yenerek önemli bir avantaj elde etmişti.
- Galatasaray Daikin daha önce CEV Challenge Cup’ta 2009-2010 sezonunda 3. olmuştu.
- Sarı kırmızılılar, CEV Cup’ta ise 2011-2012, 2015-2016 ve 2020-2021 sezonlarında ikincilik elde etmişti.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Milliler, Macaristan'a farklı kaybetti
TARİHİNDEKİ İLK AVRUPA KUPASI
VF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakayı 3-1 kazanan Galatasaray Daikin, tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazandı.
Sarı kırmızılı ekip, deplasmandaki ilk mücadelede rakibini 3-2 yenerek önemli bir avantaj etmişti.
CEV Challenge Cup’ta 2009-2010 sezonunda 3. olan sarı kırmızılılar, CEV Cup’ta ise ise 2011-2012, 2015-2016 ve 2020-2021 sezonlarında ikincilik elde etmişti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR