CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından hareketlilik sürerken, Özgür Özel ve ekibi için Ankara’da çalışma ofisi arayışı başladı. Kulislerde, kurultay gerçekleşmezse milletvekilleri ve belediye başkanlarının istifasının da masadaki seçeneklerden biri olduğu konuşuluyor.

Mutluk butlan kararının ardından koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu’na kaptıran Özgür Özel cephesinde hareketlilik sürüyor. Yeni merkezlerinin Meclis olduğunu açıklayan Özel ve ekibi için Ankara’da bir çalışma ofisi ayarlanması bekleniyor. Özel’in partilerle bayramlaşmayı da bu çalışma ofisinde yapabileceği belirtiliyor.

İstifa seçeneği masada... Özgür Özel’e yeni çalışma ofisi aranıyor

Dün Meclis’te soruları cevaplayan Özel, “Bayramda ilk olarak Manisa’ya gideceğim tabii ki. Onun dışında da bayram programını henüz netleştirmedik. Arkadaşlarla çalıştıktan sonra netleştireceğiz. Çünkü bizim bayram süresince genel merkezde olma, genel merkezde kalma gibi bir planımız vardı. Oradan çıkmayacağımız için bir bayram süresince resmi ya da özel herhangi bir programlama yapmamıştık” dedi.

KURULTAYA ZORLAYACAK

Rutin faaliyetlerine Meclis’te devam edecek olan Özel ve ekibinin önceliği ise Kılıçdaroğlu’nu kurultaya zorlamak. Özel, 45 gün içerisinde kurultay olmaması hâlinde ise bambaşka bir yol haritası izleyecek. CHP’nin olağanüstü kurultaya gitmemesi durumunda milletvekilleri ve belediye başkanlarının istifası gündeme gelecek, yeni partiye geçişler için planlama yapılacak.

İLK ZİYARET DEM PARTİ’DEN

Bu arada, Özgür Özel, TBMM’de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Özel, DEM Parti’nin ‘dayanışma ziyareti’nin kendileri açısından çok önemli olduğunu söyledi. Bakırhan da CHP Genel Merkezinde yaşananlar için “Bunu kabul etmiyoruz” dedi.

