İngiltere’de yaşayan 22 yaşındaki Abbie Smith, basit bir sırt ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, akciğerinin söndüğünü ve nadir görülen bir kanser türüne yakalandığını öğrendi. Tedavi sürecinde organ yetmezliği ve hafıza kaybı gibi ağır komplikasyonlar yaşayan genç sporcu 2 buçuk yıllık tedavinin ardından sağlığına kavuşurken, yaşadıklarını bir bir anlattı.

İngiltere’de aktif bir sporcu olan 22 yaşındaki Abbie Smith, 2023 yılında başlayan şiddetli sırt ağrılarını başlangıçta görmezden geldi. Ancak şikayetleri günden güne artınca, doktora başvurdu. Ağrı kesici reçete edilerek eve gönderilen genç kadının şikayetlerine mide bulantısı, şişlik ve döküntü de eklenince soluğu yeniden doktorda aldı.

BİR CİĞERİ TAMAMEN SÖNMÜŞ

Üç hafta içinde altı kez doktora giden Abbie, durumu kötüleşince acil servise sevk edildi. Acilde yapılan detaylı tetkiklerde Abbie'nin bir akciğerinin tamamen söndüğü ve farkında olmadan tek akciğerle nefes aldığı ortaya çıktı. Göğsünde büyük bir kitle ve akciğerlerinde üç litre sıvı tespit edilen genç kadına Akut Lenfoblastik Lenfoma (ALL) teşhisi konuldu.

Basit bir sırt ağrısı sandı, dünyası başına yıkıldı! Acı gerçek hastanede ortaya çıktı

ACI GERÇEK HASTANEDE ORTAYA ÇIKTI

Kemik iliğinin lenfosit adı verilen beyaz kan hücrelerinin öncül formlarını (lenfoblastlar) çok hızlı bir şekilde üretmesiyle karakterize edilen bu hastalık agresif seyirli bir kan kanseri türü olarak biliniyor. Doktorlar, Abbie'nin düzenli spor yapması nedeniyle vücudunun bu durumu tolere edebildiğini, aksi takdirde çok daha erken hayatını kaybedebileceğini belirtti.

Tedavi süreci Abbie için fiziksel ve zihinsel bir sınav niteliğindeydi. Steroid tedavisi sırasında böbrekleri iflas eden genç, yoğun bakıma alındı. 2,5 yıl süren tedavi sürecinde çok kez kemoterapi aldı.

HAFIZA KAYBI YAŞADI: BABASINI BİLE TANIYAMADI

Bu süreçte geçici hafıza kaybı yaşayan genç kadın, ilaçların gösterdiği reaksiyon nedeniyle bir süre babasını bile tanıyamadığını aktardı. Ayrıca sinir hasarı nedeniyle 18 ay boyunca tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.

Eylül 2025 itibarıyla tedavisi olumlu sonuç veren Abbie, yarım bıraktığı yüksek lisans eğitimine ve sevdiği sporlara geri döndü. Abbie, kendi yaşadıklarından yola çıkarak aynı yoldan geçen hastalar için şu sözleri sarf etti:



"Vücudunuzu en iyi siz tanırsınız. Bir şeylerin ters gittiğini hissediyorsanız pes etmeyin, sorgulayın ve uzmanlara danışmaktan çekinmeyin."

Haberle İlgili Daha Fazlası