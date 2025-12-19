SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak asgari ücretle ilgili beklentilerini açıkladı. Erdursun, artış oranının yüzde 25’i geçmesini beklemediğini belirterek rakam aralığı da verdi.

2026 yılı için geçerli olacak asgari ücrette sona yaklaşılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun önümüzdeki hafta yapacağı toplantıyla birlikte yeni ücretin netleşmesi ve kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

TGRT Haber’e konuşan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret artışına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Erdursun, 2025 yılı başında asgari ücretin yüzde 30 artışla 1 yıllık süre için belirlendiğini hatırlatarak, 2026 ücretinin ise hedeflenen ve gerçekleşmesi muhtemel enflasyon doğrultusunda şekilleneceğini ifade etti.

BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

Hedeflenen enflasyonun yüzde 16, gerçekleşmesi beklenen enflasyonun ise yüzde 20’ler civarında olduğunu belirten Erdursun, asgari ücret artışının bu oranın bir miktar üzerinde olabileceğini söyledi. Erdursun, “Benim beklentim artış oranının yüzde 25’ler civarında olması. Bunun üzerindeki bir artışı açıkçası beklemiyorum” dedi.

“ASGARİ ÜCRET 27.500 – 28.000 TL BANDINDA OLABİLİR”

Özgür Erdursun, 2026 yılı için asgari ücretin 27.500 TL ile 28.000 TL arasında belirlenebileceğini öngördüklerini dile getirdi. Erdursun, Türkiye’de toplam 17 milyondan fazla çalışan bulunduğunu, bunun yaklaşık 15,2 milyonunun özel sektörde, 2,6 milyonunun ise kamuda çalıştığını hatırlattı.

Türkiye’de ortalama ücretin özel sektörde yaklaşık 30 bin TL, kamuyla birlikte ise 36 bin TL civarında olduğunu belirten Erdursun, asgari ücret artışlarının sadece asgari ücretlileri değil, tüm ücret dengelerini etkilediğine dikkat çekti.

“ASGARİ ÜCRET BİR DENGE RAKAMIDIR”

Asgari ücretin yalnızca geçim ücreti olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Erdursun, “Asgari ücret bir denge rakamıdır. Aynı zamanda bir mesleğe giriş ve tecrübe ücreti olarak görülmelidir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 2 milyon 276 binden fazla işletme bulunduğunu aktaran Erdursun, işletmelerin yüzde 87’sinde 1 ila 9 arasında işçi çalıştığını belirterek küçük ve orta ölçekli işletmelerin maliyet yükünün de dikkate alınması gerektiğini söyledi.

“YASAL DÜZENLEME OLMAZSA MAKAS KAPANIR”

Erdursun, asgari ücret ile ortalama ücret arasındaki farkın her geçen gün kapandığına dikkat çekerek, yasal düzenlemeler yapılmaması halinde bu durumun devam edeceğini ifade etti. Şu anda asgari ücretin ortalama ücretin yaklaşık yüzde 74’üne ulaştığını belirten Erdursun, bu dengenin korunmasının önemine vurgu yaptı.

İşveren katkısı olmasa artışın yüzde 20’ler seviyesinde kalabileceğini söyleyen Erdursun, “İşverenlerin de katkısıyla bu oran yüzde 25’e çıkabilir. Ancak yüzde 25 benim için üst sınırdır” dedi.

