Oyuncu Cezmi Baskın hakkında taciz iddiası! Asansörde yaptıkları ortaya döküldü

2008-2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı, tam 174 bölüm boyunca reyting rekorları kırarak izleyiciyi kendine hayran bırakmıştı.

Yayınlandığı dönemde bir fenomene dönüşen dizinin unutulmaz karakterlerinden Osman Ağa'yı canlandıran Cezmi Baskın hakkında ortaya atılan taciz iddiası büyük yankı uyandırdı.

FAZİLET ONAT: ASANSÖRDE BENİ TACİZ ETTİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fazilet Onat, Cezmi Baskın’ın “Bizum Hoca” filminin Ankara galasında gece bitiminde asansörde kendisini taciz ettiğini ve gece boyunca telefonla tacizi sürdürdüğünü açıkladı. Onat “İfşa ediyorum” diye başlayan açıklamasında şunları söyledi:

“Uzun zamandır düşünüyorum...Kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Yeni fark ettim. Şu son hareketle... Biz kadınlar kendimizi ne kadar özgür bırakırsak o kadar güçlüyüz. Bu adam yani @cezmibaskin beni "Bizum Hoca" filminin Ankara galasında gece bitip odalarımıza ayrılırken asansörde taciz etmiş ve gece boyu telefonla arayıp taciz boyutunu artırmıştır. Telefon tacizi boyunca odasına sığındığım ve telefon aramalarına şahit olan PR sorumlusu ve bir kadın magazin gazetecisi ise başıma gelenlerle ilgili beni suçlamıştır. Ayrıca film için çalışmalarımın bedeli de asla ödenmemiştir.”

Onat’ın iddiası sosyal medyada ses getirirken, paylaşımın altına çok sayıda kadından “Yanındayız” mesajı geldi.

AÇIKLAMA YAPMADI

Sahne hayatına tiyatro ile başlayan özellikle televizyon dizilerinde üstlendiği rollerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Cezmi Baskın’dan taciz iddialarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.