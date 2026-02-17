Kocaeli'nin Gebze ilçesi merkezli 17 ilde, internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları 1 milyon liranın üzerinde dolandırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı. Mağdurlar arasında yer alan engelli bir vatandaşın, "4 tekerlekli elektrikli motosiklet" vaadiyle dolandırıldığı bilgisine ulaşıldı.

Kocaeli Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma doğrultusunda, 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin "Letgo, Instagram, Dolap ve Sahibinden" gibi çevrim içi alışveriş platformlarında sahte hesaplar açtıkları belirlendi.

"ÇAĞRI MERKEZİ" YÖNTEMİYLE GÜVEN KAZANDILAR

Şüphelilerin bu platformlarda sıfır ya da ikinci el "elektrikli araba, konteyner, evcil hayvan sahiplendirme ve prefabrik ev" gibi sahte ilanlar oluşturdukları tespit edildi. İlanlarla ilgilenen vatandaşlarla, yabancı uyruklu kişiler adına açılmış ve sık sık değiştirilen açık hatlar üzerinden irtibat kuran şüphelilerin, çağrı merkezi izlenimi veren görüşmeler yaparak güven sağladıkları, ardından "kapora" veya "ürün bedeli" adı altında para talep ettikleri ortaya çıktı. Toplanan paraların ise banka hesapçı ağı kullanılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve haksız kazanç sağlandığı belirlendi.

ENGELLİ VATANDAŞI DA DOLANDIRDILAR

Yapılan incelemelerde şu ana kadar 23 olay aydınlatılırken, mağdurların toplam zararının 1 milyon 3 bin 10 lira olduğu tespit edildi. Mağdurlar arasında yer alan engelli bir vatandaşın, 4 tekerlekli elektrikli motosiklet vaadiyle dolandırıldığı bilgisine ulaşıldı.

17 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Kocaeli merkezli İstanbul, Amasya, Bursa, Mersin, Muğla, Denizli, Bingöl, İzmir, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Ankara, Edirne ve Adana olmak üzere toplam 17 ilde sabah 06.30'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

29 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve cep telefonu ele geçirildi. Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, gözaltındaki zanlıların işlemleri devam ediyor.

