YEŞİM ERASLAN - Küresel dengeleri değiştirecek adım olarak değerlendirilen Barış Kurulunun imzaları atıldı. Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması ve bölgenin yeniden inşası için çalışacak kurulu gazetemize değerlendiren Milletlerarası Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Nuray Ekşi, ABD Başkanı Donald Trump’ın BM’yi etkin olmamakla eleştirdiğini ancak Güvenlik Konseyinde veto yetkisi olan 5 ülkeden birinin ABD olduğunu hatırlattı.

Kurulu, BM’ye paralel ya da benzeri bir oluşum olarak görmenin yanlış olacağını belirten Ekşi, BM’den önce kurulan ve 1920-1945 yıllarında faaliyet gösteren Milletler Cemiyetine dikkat çekerek “Milletler Cemiyetinin kuruluş anlaşmasında manda sistemi veya vesayet sistemi diye bir sistem vardı. Bu aslında ona benziyor ancak manda sistemi farklı. Bir Filistin Devleti zaten var. Üstelik 170 ülke tarafından tanınıyor. Trump diyor ki; ‘Burada bir söz sahibi olmak istiyorsanız 1 milyar dolar Gazze’nin inşası için koyacaksınız.’ Filistin’i o hâle getiren ülke ortada. Gazze’yi kimin inşaa etmesi gerektiği de ortada. Başka bir devletin yaptığı işin faturasını diğer devletlere ödetecek” dedi.

İsrail’in Gazze’ye müdahalesinin durdurulmasında en fazla rolü Türkiye’nin üstlendiğini, yoğun bir diplomatik çaba sergilediğini, sürekli insani yardım gönderdiğini belirten Ekşi, Türkiye’nin Kurul’da da yine uzlaştırıcı rol üstlenebileceğini kaydetti.

ONLAR SÖMÜRMEYİ BİLİR

İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamına sessiz kalan Avrupa ülkelerin Kurul’a ilgi göstermemesini de değerlendiren Ekşi “Avrupa sömürgeci bir topluluktur. Bütün Avrupa ülkeleri, Belçika, Hollanda, Fransa, Almanya, İtalya, bunların hepsi sömürge ülkesidir. Bunlar sadece sömürmeyi bilir, vermeyi bilmezler. Dolayısıyla da onlar Trump’ın attığı adıma sıcak bakmayacaklardır. Çünkü birer milyar dolar para harcayacaklar. Avrupa ülkeleri kendi millî gelirlerini gidip de orada harcarlar mı? Ben bu adımda İngiltere’nin asla yer almayacağını düşünüyorum. Belki Japonya insani yönden değerlendirerek kurulda yer alabilir” diye konuştu.

