Türkiye Gazetesi
Engelli babasını öldüresiye dövüp videoya aldı: Gurur duy!
Konya'da bir adam, engelli babasını öldüresiye döverek o anları kayda aldı. Videoyu amcasına göndererek "Babamı dövüyorum gurur duy, oh!" diyen adam tutuklandı.
Özetle
Kaydet
Gündem 5 dk önce
Konya'da, Y.Ü. adlı bir şahıs, engelli babasını dövüp bu anları kaydederek tehditler savurduktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Konya'nın Selçuklu ilçesinde Y.Ü. isimli bir şahıs, engelli babasını dövdü.
- Şahıs, babasını dövdüğü anları kaydederek amcasına gönderdi ve tehditler savurdu.
- Videonun sosyal medyada infiale neden olması üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.
- Yakup Ü. kısa sürede yakalanarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Konya’dan kan donduran görüntüler geldi... Selçuklu ilçesinde, adının Y.Ü. olduğu öğrenilen bir adam, engelli olduğu iddia edilen babasını dövdü.
"BABAMI DÖVÜYORUM, GURUR DUY"
O anları amcasına göndermek üzere kaydeden şahıs, "Bak babamı dövüyorum, gurur duy yeğeninle. Oh! Bu kardeşinin ölüsü benim elimde kalacak. Kocaeli'ne gelip seni de döveceğim" dedi.
TUTUKLANDI
Bir yandan yerde yatan babasına vurmaya devam eden adamın sözleri ve hareketli tüyler ürpertti. Videonun sosyal medyada infiale neden olmasının ardından emniyet ekipleri de harekete geçti. Yakup Ü. kısa sürede yakalanarak tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR