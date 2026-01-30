Konya'da bir adam, engelli babasını öldüresiye döverek o anları kayda aldı. Videoyu amcasına göndererek "Babamı dövüyorum gurur duy, oh!" diyen adam tutuklandı.

Konya’dan kan donduran görüntüler geldi... Selçuklu ilçesinde, adının Y.Ü. olduğu öğrenilen bir adam, engelli olduğu iddia edilen babasını dövdü.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ 4 saatlik yol 18 dakikaya düşecek! 4 bin kişi harıl harıl çalışıyor

"BABAMI DÖVÜYORUM, GURUR DUY"

O anları amcasına göndermek üzere kaydeden şahıs, "Bak babamı dövüyorum, gurur duy yeğeninle. Oh! Bu kardeşinin ölüsü benim elimde kalacak. Kocaeli'ne gelip seni de döveceğim" dedi.

Engelli babasını öldüresiye dövüp videoya aldı: Gurur duy!

TUTUKLANDI

Bir yandan yerde yatan babasına vurmaya devam eden adamın sözleri ve hareketli tüyler ürpertti. Videonun sosyal medyada infiale neden olmasının ardından emniyet ekipleri de harekete geçti. Yakup Ü. kısa sürede yakalanarak tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Engelli babasını öldüresiye dövüp videoya aldı: Gurur duy!

Haberle İlgili Daha Fazlası