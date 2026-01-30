Aksaray TOKİ kura çekimi sonuçları belli oldu! TOKİ Aksaray asil/yedek isim listesi ve sonuç sorgulama
Aksaray’da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal konut projeleri kapsamında beklenen kura çekimi tamamlandı. 500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Aksaray genelinde inşa edilecek konutlar için yapılan kura çekimiyle birlikte asil ve yedek hak sahipleri netleşti. Sabah saatlerinde başlayan kura organizasyonu, Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. İşte Aksaray TOKİ kura çekimi sonuçları ve asil/yedek isim listesi...
Aksaray TOKİ kura çekimi sonuçları belli oldu. Kura çekilişinin ardından hak sahipliği sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Asil ve yedek olarak belirlenen vatandaşlara ait isim listeleri TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı.
AKSARAY TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Aksaray’da hayata geçirilen TOKİ sosyal konut projeleri için gerçekleştirilen kura çekiminin ardından sonuçlar erişime açıldı. Hak sahipliği durumu TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilen kura sonuçları ekranı aracılığıyla sorgulanabiliyor.
Başvuru yapan vatandaşlar projeye ait sonuç sayfasına girerek T.C. kimlik numaralarıyla asil ya da yedek listede yer alıp almadıklarını kontrol edebiliyor.
AKSARAY TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Aksaray TOKİ projelerine başvuran adaylar için asil ve yedek hak sahiplerine ait isim listeleri TOKİ’nin resmi web sitesi üzerinden yayımlanıyor. Noter onayının ardından sonuçlar e-Devlet sistemine de yükleniyor. Vatandaşlar e-Devlet’e giriş yaparak TOKİ hak sahipliği sorgulama ekranı üzerinden konut tipi, ilçe ve hak sahipliği durumlarını ayrıntılı şekilde görüntüleyebiliyor.
AKSARAY TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILAN PROJELER VE KONUT SAYILARI
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|BANKA
|KURA TARİHİ
|KURA YERİ
|BAŞVURULAR
|1
|AKSARAY
|MERKEZ
|AKSARAY MERKEZ 1000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|1000
|EMLAK KATILIM BANKASI
|30.01.2026 11:00
|AKSARAY ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU
|Kabul
|Red
|2
|AKSARAY
|MERKEZ
|AKSARAY MERKEZ HELVADERE 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|ZİRAAT BANKASI
|30.01.2026 11:00
|AKSARAY ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU
|Kabul
|Red
|3
|AKSARAY
|MERKEZ
|AKSARAY MERKEZ SAĞLIK 126/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|126
|ZİRAAT BANKASI
|30.01.2026 11:00
|AKSARAY ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU
|Kabul
|Red
|4
|AKSARAY
|MERKEZ
|AKSARAY MERKEZ YENİKENT 110/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|110
|ZİRAAT BANKASI
|30.01.2026 11:00
|AKSARAY ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU
|Kabul
|Red
|5
|AKSARAY
|AĞAÇÖREN
|AKSARAY AĞAÇÖREN 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|ZİRAAT BANKASI
|30.01.2026 11:00
|AKSARAY ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU
|Kabul
|Red
|6
|AKSARAY
|ESKİL
|AKSARAY ESKİL 190/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|190
|ZİRAAT BANKASI
|30.01.2026 11:00
|AKSARAY ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU
|Kabul
|Red
|7
|AKSARAY
|ESKİL
|AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|94
|ZİRAAT BANKASI
|30.01.2026 11:00
|AKSARAY ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU
|Kabul
|Red
|8
|AKSARAY
|GÜLAĞAÇ
|AKSARAY GÜLAĞAÇ 43/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|43
|ZİRAAT BANKASI
|30.01.2026 11:00
|AKSARAY ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU
|Kabul
|Red
|9
|AKSARAY
|GÜLAĞAÇ
|AKSARAY GÜLAĞAÇ DEMİRCİ 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|30.01.2026 11:00
|AKSARAY ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU
|Kabul
|Red
|10
|AKSARAY
|GÜZELYURT
|AKSARAY GÜZELYURT 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|94
|ZİRAAT BANKASI
|30.01.2026 11:00
|AKSARAY ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU
|Kabul
|Red
|11
|AKSARAY
|GÜZELYURT
|AKSARAY GÜZELYURT IHLARA 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|94
|ZİRAAT BANKASI
|30.01.2026 11:00
|AKSARAY ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU
|Kabul
|Red
|12
|AKSARAY
|ORTAKÖY
|AKSARAY ORTAKÖY 190/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|190
|ZİRAAT BANKASI
|30.01.2026 11:00
|AKSARAY ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU
|Kabul
|Red
|13
|AKSARAY
|SARIYAHŞİ
|AKSARAY SARIYAHŞİ 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|94
|ZİRAAT BANKASI
|BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR
|Kabul
|Red
|14
|AKSARAY
|SULTANHANI
|AKSARAY SULTANHANI 110/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|110
|ZİRAAT BANKASI
|30.01.2026 11:00
|AKSARAY ATATÜRK
KAPALI SPOR SALONU
|Kabul
|Red