Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Karabük’te hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında merakla beklenen kura çekimi 30 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştirildi. Saat 11.00’de Karabük Kültür Merkezi’nde başlayan kura çekimiyle birlikte binlerce başvuru sahibinin hak sahipliği durumu netleşti. İşte Karabük TOKİ kura çekimi sonuçları ve asil/yedek isim listesi...

Karabük Merkez başta olmak üzere Eflani, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu ve Yenice ilçelerini kapsayan projelerde toplam bin 550 konut için kura çekimi yapıldı. En yüksek konut sayısı bin adetle Karabük Merkez’de yer alırken, Yenice ilçesinde 200, Eskipazar ve Safranbolu’da 150’şer, Eflani ve Ovacık’ta ise 50’şer konut hak sahiplerini buldu. İşte Karabük TOKİ kura sonuçları...

Karabük TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı! İşte asil/yedek isim listesi ve sonuç sorgulama ekranı

KARABÜK TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Karabük’te hayata geçirilen TOKİ sosyal konut projeleri kapsamında yapılan kura çekiminin ardından hak sahipliği sonuçları erişime açıldı. Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden sonuç sorgulama ekranına giriş yapabiliyor.

Vatandaşlar e-Devlet’e T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak da TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama ekranı üzerinden sonuçlarına ulaşabiliyor.

KARABÜK TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

KARABÜK TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Karabük TOKİ kura çekimi sonrası belirlenen asil ve yedek hak sahiplerine ait tam isim listeleri TOKİ’nin resmi internet sitesinde yayımlanıyor. İl ve proje bazlı olarak paylaşılan listeler üzerinden vatandaşlar isimlerini kontrol edebiliyor.

Aynı zamanda noter onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek sonuçlar e-Devlet sistemi üzerinden de görüntülenebiliyor.

KARABÜK TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ.

KARABÜK TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILAN PROJELER VE KONUT SAYILARI

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA KURA TARİHİ KURA YERİ BAŞVURULAR 1 KARABÜK MERKEZ KARABÜK MERKEZ 1000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.000 EMLAK KATILIM BANKASI 30.01.2026 11.00 Karabük Kültür Merkezi Kabul Red 2 KARABÜK EFLANİ KARABÜK EFLANİ 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 30.01.2026 11.00 Karabük Kültür Merkezi Kabul Red 3 KARABÜK ESKİPAZAR KARABÜK ESKİPAZAR 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 HALK BANKASI 30.01.2026 11.00 Karabük Kültür Merkezi Kabul Red 4 KARABÜK OVACIK KARABÜK OVACIK 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 30.01.2026 11.00 Karabük Kültür Merkezi Kabul Red 5 KARABÜK SAFRANBOLU KARABÜK SAFRANBOLU 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 HALK BANKASI 30.01.2026 11.00 Karabük Kültür Merkezi Kabul Red 6 KARABÜK YENİCE KARABÜK YENİCE 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 HALK BANKASI 30.01.2026 11.00 Karabük Kültür Merkezi Kabul Red

