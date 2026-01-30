Ordu TOKİ kura çekimi canlı yayında sürüyor. Kura çekilişinde sona yaklaşılırken hak sahipleri de tören sonunda belli olacak. TOKİ 500 bin konut projesi ile ev sahibi olmak isteyen binlerce başvuru sahibi sonuç sorgulamaya dair detayları da araştırıyor. İşte Ordu TOKİ kura çekimi sonuçları asil/yedek isim listesi ve sonuç sorgulama ekranı...

Ordu genelinde hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi 30 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla başladı. Saat 11.00’de Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği hak sahipleri belirleniyor. İşte Ordu TOKİ kura çekimi sonuçları asil/yedek isim listesi...

Ordu TOKİ kura çekimi sonuçları asil/yedek isim listesi: Kura çekilişi sonuçlanıyor

ORDU TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek olarak belirlenen hak sahiplerinin isimleri TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan ediliyor. Vatandaşlar TOKİ’nin kura sonuçları sayfasına girerek il ve proje bazlı isim listelerine ulaşabiliyor. İsim listeleri noter onay sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna açılıyor.

ORDU TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ.

ORDU TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Hak sahipliği sonuçları TOKİ’nin internet sitesinden öğrebilebiliyor. Noter onay işlemlerinin ardından kura sonuçları e-Devlet sistemine de aktarılıyor. Başvuru yapan vatandaşlar e-Devlet’e T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak “TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama” ekranı üzerinden asil ya da yedek durumlarını detaylı şekilde görüntüleyebiliyor. Konut tipi, ilçe bilgisi ve hak sahipliği statüsü bu ekran üzerinden kontrol edilebiliyor.

ORDU TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

ORDU TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILAN PROJELER VE KONUT SAYILARI

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA KURA TARİHİ KURA YERİ BAŞVURULAR 1 ORDU MERKEZ ORDU MERKEZ (ALTINORDU) 1500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1500 HALK BANKASI 30.01.2026 11:00 Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi Kabul Red 2 ORDU AYBASTI ORDU AYBASTI 76/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 76 ZİRAAT BANKASI 30.01.2026 11:00 Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi Kabul Red 3 ORDU ÇAMAŞ ORDU ÇAMAŞ 39/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 39 ZİRAAT BANKASI 30.01.2026 11:00 Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi Kabul Red 4 ORDU ÇATALPINAR ORDU ÇATALPINAR 77/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 77 ZİRAAT BANKASI 30.01.2026 11:00 Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi Kabul Red 5 ORDU ÇAYBAŞI ORDU ÇAYBAŞI 31/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 31 HALK BANKASI 30.01.2026 11:00 Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi Kabul Red 6 ORDU FATSA ORDU FATSA 750/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 750 HALK BANKASI 30.01.2026 11:00 Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi Kabul Red 7 ORDU GÖLKÖY ORDU GÖLKÖY 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100 HALK BANKASI 30.01.2026 11:00 Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi Kabul Red 8 ORDU GÜLYALI ORDU GÜLYALI 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 30.01.2026 11:00 Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi Kabul Red 9 ORDU GÜRGENTEPE ORDU GÜRGENTEPE 52/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 52 ZİRAAT BANKASI 30.01.2026 11:00 Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi Kabul Red 10 ORDU KABADÜZ ORDU KABADÜZ 79/500000 SsOSYAL KONUT PROJESİ 79 ZİRAAT BANKASI BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK Kabul Red 11 ORDU KORGAN ORDU KORGAN 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 80 HALK BANKASI 30.01.2026 11:00 Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi Kabul Red 12 ORDU ÜNYE ORDU ÜNYE 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 HALK BANKASI 30.01.2026 11:00 Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi Kabul Red

