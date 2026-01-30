Şırnak'ta kardan yolu kapanan yaylada mahsur kalan Hıyal Yacan, jandarma helikopteriyle kurtarılarak hastaneye götürüldü. Bir vatandaşın iniş sırasında helikopter pilotuna bir ağaç dalına bağladığı bezle yol göstermesi ise takdir topladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda tansiyon nedeniyle fenalaşan 55 yaşındaki Hıyal Yacan'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yayla yolunun kapalı olması üzerine AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ile Şırnak Valisi Birol Ekici'nin girişimleri ile bölgeye jandarma helikopteri yönlendirildi. Yaylaya iniş yapan helikopter, hastayı bulunduğu yerden alarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

TAKDİR TOPLAYAN HAREKET

Öte yandan helikopterin güvenli şekilde iniş yapabilmesi için bölge halkının sergilediği örnek davranış takdir topladı. Vatandaşın helikopterin ineceği noktayı belirlemek amacıyla bir ağaç dalına bağladığı bezi sallayarak pilota işaret verdiği görüldü.

