TOKİ Sinop kura çekilişi için beklenen gün geldi. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Sinop’ta inşa edilecek 947 konut için hak sahipleri canlı kura çekilişiyle belirleniyor. Bu kapsamda vatandaşlar, Sinop asil/yedek tam isim listesi sorgulama ekranını araştırıyor.

Sinop’ta TOKİ konutları için başvuru yapan binlerce vatandaşın gözü kura çekilişinde. Canlı yayınla gerçekleştirilecek kura sonucunda asil ve yedek hak sahipleri netleşirken, sonuçların nasıl ve nereden sorgulanacağı da merak ediliyor.

TOKİ SİNOP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Sinop kura çekilişi 28 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştiriliyor. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılan kura çekimiyle Sinop’ta inşa edilecek 947 konutun hak sahipleri belirleniyor. Kura işlemi noter huzurunda yapılırken, sonuçlar eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Kura çekilişi bugün saat 11.00'de başlayacak.

TOKİ Sinop kura sonuçları açıklanıyor! Sinop asil/yedek tam isim listesi nasıl sorgulanır?

TOKİ SİNOP TAM İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

TOKİ Sinop kura sonuçları, kura çekiminin ardından TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden erişime açılacak. Vatandaşlar, T.C kimlik numaraları ile kura sonucu sorgulama ekranı üzerinden asil veya yedek listede yer alıp almadıklarını öğrenebilir. Ayrıca kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından haberimiz güncellenecektir.

TOKİ Sinop kura sonuçları açıklanıyor! Sinop asil/yedek tam isim listesi nasıl sorgulanır?

SİNOP 500 BİN KONUT NEREDE YAPILACAK?

Sinop’ta yapılacak TOKİ konutları, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında planlandı. Proje dahilinde hayata geçirilecek 947 konutun yapılacağı yerler belli oldu. Bu kapsamda,

Sinop Merkez'de 600, Boyabat'ta 100, Durağan'da 100, Erfelek'te 47 ve Gerze'de 100 konut inşa edilecek.

İLGİLİ HABERLER HABERLER TOKİ Kastamonu kura sonuçları açıklandı! İşte tam isim listesi sorgulama

Haberle İlgili Daha Fazlası