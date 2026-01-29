500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Niğde’de yapılacak konutlar için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Niğde genelindeki projelerde asil ve yedek isim listeleri kura sonrası erişime açılacak.

Türkiye genelinde yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kura süreci devam ederken, bugün Niğde projeleri için hak sahipleri belirleniyor. Kura saatine kısa süre kala vatandaşlar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını ve isim listelerinin nasıl sorgulanacağını araştırıyor.

TOKİ NİĞDE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Niğde’deki TOKİ projeleri için kura çekimi 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 11.00’de yapılacak. Kura, Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve eş zamanlı olarak TOKİ’nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlanacak. Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri netleşmiş olacak.

Kura sonuçları, çekimin ardından TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden duyurulacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Niğde genelinde toplam 2 bin 604 konut için hak sahibi olan vatandaşların isimleri ilan edilecek.

TOKİ Niğde kura sonuçları açıklanıyor! 500 bin konut Niğde isim listesi nasıl sorgulanır?

TOKİ NİĞDE TAM İSİM LİSTESİ SORGULAMA (ASİL/YEDEK)

Vatandaşlar, www.toki.gov.tr adresinde yer alan kura sonuçları bölümünden il ve proje bazlı isim listelerini görüntüleyebiliyor. Bunun yanı sıra noter onay sürecinin ardından sonuçlar e-Devlet sistemine de yükleniyor. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını sorgulayabiliyor.

500 BİN KONUT NİĞDE’DE NEREYE, HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

Merkez: 1.140 konut

Merkez (Aktaş): 73 konut

Merkez (Edikli): 50 konut

Merkez (Hacıabdullah): 79 konut

Merkez (Karatlı): 60 konut

Merkez (Yeşilgölcük): 60 konut

Altunhisar: 200 konut

Altunhisar (Keçikalesi): 63 konut

Bor: 300 konut

Bor (Bahçeli): 94 konut

Bor (Çukurkuyu): 94 konut

Bor (Kemerhisar): 63 konut

Çamardı: 94 konut

Çiftlik: 108 konut

Çiftlik (Divarlı): 126 konut

