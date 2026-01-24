Aydın'da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 6 bin 973 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlenecek. Aydın sosyal konutları için başvuruda bulunan vatandaşlar, TOKİ Aydın canlı yayın sayfasını ziyaret ediyor. Peki, TOKİ Aydın kura sonuçları isim listesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilin tamamında inşa edilecek 500 bin sosyal konut için hak sahipleri belirleniyor. Takvime göre bugün (24 Ocak 2026) Aydın’da inşa edilecek 6.973 konut için kura çekimi yapılacak.

TOKİ AYDIN KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN SAYFASI AÇILDI

TOKİ Aydın kura çekimi canlı yayın sayfası YouTube üzerinden paylaşıldı. Açılan yayına göre, "AYDIN HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI" saat 13.30 itibariyle başlayacak. Dakikalar sürecek kura çekimi ile birlikte hak sahipleri belirlenecek. Canlı yayını kaçıran vatandaşlar, asil ve yedek isimlerin listesini online olarak görüntüleyebilecek.

TOKİ Aydın kura sonuçları ile hak sahipleri belli oluyor (TOKİ Aydın canlı yayın sayfası açıldı)

KURA SONUÇLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN ERİŞİME AÇILACAK

Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklanacak. Vatandaşlar sonuçları TOKİ'nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr ya da e-Devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak öğrenebilecek.

TOKİ Aydın kura sonuçları ile hak sahipleri belli oluyor (TOKİ Aydın canlı yayın sayfası açıldı)

İLÇE İLÇE AYDIN SOSYAL KONUT SAYISI

Aydın-Merkez: 2100

Aydın-Bozdoğan: 65

Aydın-Buharkent: 40

Aydın-Çine:300

Aydın-Didim: 400

Aydın-Germencik: 300

Aydın-İncirliova: 300

Aydın-Karacasu: 50

Aydın-Karpuzlu: 50

Aydın-Koçarlı:550

Aydın-Köşk:75

Aydın-Kuşadası: 800

Aydın-Kuyucak:100

Aydın-Nazilli: 950

Aydın-Söke:750

Aydın-Sulthanhisar: 80

Aydın-Yenipazar: 63



BU HAFTANIN SON KURA ÇEKİLİŞİ GİRESUN'DA

Haftalık takvim doğrultusunda bu haftanın son çekilişi Giresun'da gerçekleşecek. Giresun'da 1676 konut için kura çekimi yapılacak.

25 Ocak'ta kurası tamamlanan il sayısı 32'ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 121 bin 265'e yükselecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası