İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin planlarda Türkiye ve Katar’ın yer almayacağını yineledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nde ateşkesin ikinci aşaması kapsamında kurulması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü’ne Türkiye ve Katar askerlerinin dahil edilmeyeceğini söyledi.

GAZZE İÇİN İKİ HEDEF: SİLAHSIZLANDIRMA VE TAM KONTROL

Basın toplantısında Gazze’deki askeri planlara da değinen Netanyahu, öncelikli hedeflerini "Hamas’ın silahlarını etkisiz hale getirmek" ve "Gazze’yi silah ve tünellerden arındırmak" olarak sıraladı. ABD Başkanı Donald Trump ile bu konuda aynı çizgide olduklarını dile getiren Netanyahu, Gazze’nin yeniden inşasına silahsızlandırma olmadan izin verilmeyeceğini söyledi.

Netanyahu, bu sürecin kolay ya da zor yoldan yürütülebileceğini ancak her koşulda hayata geçirileceğini dile getirdi.

REFAH KAPISI AÇIKLAMASI: GİRİŞ ÇIKIŞ KONTROLLÜ OLACAK

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın yakın zamanda iki yönlü açılacağını aktaran Netanyahu, çıkışlara engel konulmayacağını ancak açık erişimin de söz konusu olmayacağını söyledi. İsrail’in tüm geçişleri ayrıntılı biçimde denetleyeceğini belirten Netanyahu, günlük yaya geçişleri için yaklaşık "50 kişi artı aile üyeleri" ifadesini kullandı.

Öte yandan Netanyahu, "Türk ve Katar askerlerini Gazze’ye getireceğimiz söyleniyor. Bu da olmayacak" söylemini yineledi"

FİLİSTİN DEVLETİ MESAJI: GÜVENLİK İSRAİL’DE KALACAK

Doğu Kudüs’ü başkent ilan eden bir Filistin Devleti ihtimaline de değinen Netanyahu, İsrail’in Ürdün Nehri’nden Akdeniz’e kadar tüm bölgede güvenlik kontrolünü sürdüreceğini ileri sürdü.

"Filistin Yönetimi’nin Gazze’deki günlük idareyi üstlenecek teknokrat komitenin yapısından memnun olmadığını" yalanını öne süren Netanyahu bu yapının İsrail tarafından kontrol edildiğini itiraf etti.

İRAN’A AÇIK TEHDİT: DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ GÜÇ

Netanyahu, İran’ın İsrail’e yönelik muhtemel bir saldırısına sert karşılık verileceğini söyledi. İran ekseninin toparlanma çabasında olduğunu dile getiren Netanyahu, böyle bir saldırının "daha önce hiç görülmemiş bir güçle" cevaplanacağını ifade etti.

ABD ile sürekli temas halinde olduklarını söyleyen Netanyahu, Başkan Trump’ın atacağı adımlara ilişkin detay vermedi.

KATAR İDDİALARINA CEVAP

Danışmanı Yonatan Urich’in Katar’dan para aldığı ve Doha adına PR faaliyeti yürüttüğü iddialarına da değinen Netanyahu, Urich’in kendisine Katar hakkında tek kelime etmediğini söyledi. Netanyahu, Katar’a savaş sürecinde sert eleştiriler yönelttiğini ve bu eleştirilerin arkasında durduğunu dile getirdi.

7 Ekim 2023 olaylarına ilişkin sorumluluk sorusuna ise "Herkes sorumluluğunu alacak" cevabını verdi.

