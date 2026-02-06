Siyah-beyazlılar, devre arası transfer döneminde Yasin Özcan, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Hyeon-gyu Oh, Emmanuel Agbadou ve Amir Murillo'nun ardından bir ismi daha kadrosuna kattı. 27 yaşındaki Kolombiyalı kaleci, resmi imza için bu akşam İstanbul'a gelecek.

Beşiktaş, 6 Şubat'ta sona erecek ara transferin son saatlerinde gaza bastı. Fildişi Sahili stoper Emmanuel Agbadou'yu sabah saatlerinde İstanbul'a getiren siyah-beyazlılar, Marsilya'nın sağ beki Amir Murillo'nun ardından bir de kaleci hamlesi yaptı.

YENİ KALECİ DEVIS VASQUEZ

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Serie A ekibi Roma'dan Devis Vasquez ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların yeni kalecisinin, bugün saat 19.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.

Devis Vasquez (Fotoğraf: Instagram)

9 AYDIR MAÇA ÇIKMADI

Güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Kolombiyalı file bekçisi, bu sezon hiçbir müsabakada forma giymedi. Geçtiğimiz sezon Empoli'de 34 karşılaşmada 3060 dakika görev yapan Vasquez, son resmi maçına 25 Mayıs 2025'te çıkması dikkat çekti.

