Çin, Gazze'de süren soykırımdan bu yana İsrail’i "yüksek riskli bölge" olarak sınıflandırarak ülkedeki tüm yeni yatırımlara kapıyı kapattı.

PEKİN’DEN NET TALİMAT: YENİ YATIRIM YOK

Ynet’te yer alan bilgilere göre, Çinli yatırım fonu Ballet Vision, İsrail’in kuzeyindeki Kibbutz Hanita tarafından açılan davaya verdiği cevapta Çin hükümetinin talimatlarını işaret etti. Fon, İsrail’de yeni anlaşmaların ilerlememesinin nedeninin Pekin’den gelen emirler olduğunu mahkemeye taşıdı.

Dava dosyasında, İsrail’in 2023’te Gazze’de başlayan süreçten sonra Çin tarafından "kırmızı kategori" olarak tanımlandığı ve bu kapsamda ülkede yeni Çin yatırımlarının yasaklandığı bilgisi yer aldı.

MAHKEME DOSYASIYLA ORTAYA ÇIKTI

Tel Aviv Bölge Mahkemesi’ne yansıyan davada, Kibbutz Hanita’daki göz içi lens fabrikasının yüzde 80’ini kontrol eden Ballet Vision’ın, kalan hisseleri satın alma opsiyonunu kullanmadığı ileri sürüldü.

Yerleşim birimi, Çinli fondan 11 milyon dolarlık tazminat talep etti. Buna karşılık Ballet Vision, Çin hükümetinin İsrail’e yönelik yatırım yasağı sürdüğü sürece bu opsiyonu kullanmanın mümkün olmadığını mahkemeye bildirdi.

ÇİN FONUNDAN AÇIK MESAJ

Mahkemeye sunulan yazılı savunmada, "İsrail’de çatışmaların başlamasından bu yana Çin hükümeti ülkeyi yüksek riskli bölge olarak sınıflandırdı ve yeni yatırımları yasakladı" ifadeleri yer aldı. Fon, bu kısıtlama kalkmadan herhangi bir yeni yatırım adımı atamayacağını kayda geçirdi.

İSRAİL’DEKİ TESİS ZARAR YAZIYOR

Dosyada ayrıca Hanita Lenses’in ciddi mali sıkıntılar yaşadığı bilgisi de yer aldı. Şirketin son üç yılda yaklaşık 15 milyon dolar zarar ettiği ve milyonlarca dolarlık borçla karşı karşıya kaldığı aktarıldı.

