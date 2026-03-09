Kaydet

Antalya’da balıkçıların kopan oltasındaki misinalara dolanan ve Boğaçayı’nın ortasında mahsur kalan martı itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren operasyonuyla kurtarıldı. Konyaaltı ilçesindeki Boğaçayı Köprüsü’nde vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri vinç yardımıyla suya bot indirerek martıya ulaştı. Üzerindeki misina ve iğnelerden titizlikle arındırılan martı yeniden doğal yaşam alanına salındı.

Haberle İlgili Daha Fazlası