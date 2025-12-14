İspanya'daki ağır vasıta şoförü açığının giderilmesi maksadıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Endülüs İşletmeleri ve Serbest çalışanlar Sendikalar Birliği (USINTRA) arasında işbirliği yapıldı. Anlaşmanın duyurulmasının ardından, başvuruda bulunmak isteyenler sürece ilişkin detayları araştırmaya başladı.

"İspanya ağır vasıta şoför başvurusu nasıl yapılır, maaşı ne kadar?" sorusu gündeme geldi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Endülüs İşletmeleri ve Serbest çalışanlar Sendikalar Birliği (USINTRA) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda İspanya’da ağır vasıta şoförü olarak çalışmak isteyen adaylar başvuruda bulunabilecek.

Türk şoförlere güzel haber verildi! İspanya ağır vasıta şoför başvurusu nasıl yapılır, maaşı ne kadar?

İSPANYA AĞIR VASITA ŞOFÖR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İspanya ağır vasıta şoför başvurusuna dair detaylar gündemde. Başvuru şartları, istenilen belgeler, eğitim süreci ve mesleki kriterleri ile başvuru takviminin İŞKUR tarafından resmi olarak duyurulacağı açıklandı.

Adayların başvurularını İŞKUR'un resmi internet sitesi ile il müdürlükleri üzerinden yapılabileceği belirtildi.

Türk şoförlere güzel haber verildi! İspanya ağır vasıta şoför başvurusu nasıl yapılır, maaşı ne kadar?

İSPANYA AĞIR VASITA ŞOFÖRÜNÜN MAAŞI NE KADAR?

ispanya ağır vasıta şoförünün çalışacakları bölgeye bağlı olarak yıllık 25 ilâ 35 bin avro arasında gelir elde edileceği bildirildi.

Program kapsamında haftalık 40 adayın seçilerek İspanya'ya gönderilmesi planlanmaktadır.

Haberle İlgili Daha Fazlası