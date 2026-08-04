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Sağlık

Annesi 'oyun' sandı, acı gerçek hastanede çıktı! Üst üste 8 kez felç geçirmiş

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Annesi 'oyun' sandı, acı gerçek hastanede çıktı! Üst üste 8 kez felç geçirmiş
Fotoğraf Başlığı Annesi oyun sandı, acı gerçek hastanede çıktı! Üst üste 8 kez felç geçirmiş

İngiltere'de yaşayan Cat Davies, 3,5 yaşındaki oğlunun aniden başlayan tuhaf kahkahalarını ve sık yaşadığı denge kaybını başlarda önemsiz birer 'şaka' sandı. Ancak zamanla konuşma yetisini kaybeden çocuk, vücudunun sağ tarafını da hareket ettiremez hale geldi. Bu belirtiler üzerine panikleyen aile, çocuğu hastaneye götürürken, yapılan tetkiklerce minik çocuğun peş peşe sekiz kez felç geçirdiği ortaya çıktı.

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Zeynep Erdivanlı
ZEYNEP ERDİVANLI

İngiltere'nin Berkshire bölgesinde yaşayan Cat Davies, 3,5 yaşındaki oğlu Henry'nin nedensiz gülmelerini ve dengesiz hareketlerini ilk önce sıradan bir oyun olarak gördü. Ancak haftalar sonra küçük çocuğun konuşma yetisini kaybetmesi, vücudunun sağ tarafını hareket ettirememesi ve yüzünde sarkma oluşması üzerine aile panikle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan ilk incelemelerde Henry'nin geçici iskemik ataklar (mini felç) geçirdiği tespit edildi.

ÜST ÜSTE 8 KEZ FELÇ GEÇİRMİŞ

Doktorlar 24 saat içinde Henry’yi yoğun bir test sürecine sokarak çok sayıda MR, kan ve kalp testi uyguladı. Yapılan tetkikler sonucunda küçük çocuğun tam 8 kez felç geçirdiği ve beyninin sol tarafında hafif bir hasar oluştuğu belirlendi. Felçlerin kesin nedeni bulunamasa da uzmanlar, Henry'nin 6 ay önce geçirdiği suçiçeği enfeksiyonunun tetikleyici bir risk faktörü olabileceğini belirtti.

Ailenin yaşadığı büyük travmanın ardından vakit kaybedilmeden küçük çocuğun tedavi sürecine geçildi. Henry, düzenli kontroller ve günlük kan sulandırıcı tedavisi sayesinde yeniden felç geçirmedi. Şimdilerde 4 yaşına basan küçük çocuk, Eylül ayında okula başlamaya hazırlanıyor.

Annesi oyun sandı, acı gerçek hastanede çıktı! Üst üste 8 kez felç geçirmiş
Başlık ResmiAnnesi oyun sandı, acı gerçek hastanede çıktı! Üst üste 8 kez felç geçirmiş

Yaşadıkları bu zorlu deneyimin ardından çocuklarda felç konusundaki toplumsal farkındalığın son derece yetersiz olduğunu gören anne Cat Davies harekete geçti. Benzer süreçlerden geçen ailelere umut olmak isteyen Davies, kendi imkanlarıyla "Harry'nin Sallanıp Durduğu Anlar" isimli bir çocuk kitabı yayımladı.

Daha önce hiç yazarlık deneyimi olmayan anne, kitabın tüm gelirini felçli çocuklara destek veren yardım kuruluşlarına bağışlayacağını açıkladı. Cat Davies amaçlarının maddi kazanç olmadığını, Henry gibi çocukların ve ailelerinin bu mücadelede yalnız olmadıklarını hissettirmek olduğunu vurguladı.

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