Londra'da anne karnında bağırsakları karın dışında gelişen Theo'ya doğum öncesinde uygulanan çığır açıcı operasyon başarıyla sonuçlandı. Dünyada üçüncü kez uygulanan yöntem sayesinde bebek sağlıklı şekilde dünyaya gelirken, doktorlar, hem anne hem de bebeğin operasyon sırasında ve sonrasında herhangi bir ciddi komplikasyon yaşamamasını ‘olağanüstü’ olarak değerlendirdi.

Londra'da yaşayan 29 yaşındaki Maisie Savage'a, hamileliğinin 26. haftasında ABD'de çığır açan bir fetal cerrahi (henüz anne karnındaki bebeğe uygulanan) operasyon uygulandı. Doktorlar, henüz doğmamış bebeği Theo'nun karın dışında gelişen bağırsaklarını minimal invaziv yöntemle karın boşluğuna yerleştirerek doğum öncesinde hayati bir müdahalede bulundu. Theo, bu deneysel yöntemin uygulandığı dünyadaki üçüncü bebek oldu.

Hamileliğin 20. haftasında yapılan rutin ultrason kontrolünde Theo'ya gastroşisiz (bağırsakların karın dışında gelişmesi) teşhisi konuldu. Daha sonra durumunun hastalığın daha ağır seyreden "kompleks gastroşisiz " türü olduğu belirlenince aile, Londra'dan ABD'nin Houston kentindeki Texas Çocuk Hastanesi'ne yönlendirildi.

ANNE RAHMİNDEKİ BEBEĞE OPERASYON

Operasyon öncesinde anne Maisie, Belçika'daki Leuven Hastanesi'nde bebeğin karın kaslarını gevşetmek amacıyla Botox enjeksiyonu tedavisi gördü. Ardından Texas Çocuk Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatta doktorlar annenin rahmini kontrollü şekilde dışarı aldı, amniyotik sıvıyı boşalttı ve cerrahi alanı genişlettikten sonra bebeğin bağırsaklarını dikkatlice karın boşluğuna yerleştirdi. Operasyonun ardından karın duvarı kapatıldı.

Kaynak: BBC

DOKTORLAR BİLE ŞAŞKIN

Ameliyat sonrası zorlu bir iyileşme süreci geçiren Maisie, büyük bir kesiyle hamileliğini 14 hafta daha sürdürdü. Theo ise Şubat ayında Teksas'ta normal doğumla dünyaya geldi. Doktorlar, hem anne hem de bebeğin operasyon sırasında ve sonrasında herhangi bir ciddi komplikasyon yaşamamasını ‘olağanüstü’ olarak değerlendirdi.

Kaynak: BBC

10 BEBEKTEN BİRİ HAYATINI KAYBEDİYOR

Gastroşisiz, Birleşik Krallık'ta yaklaşık her 3 bin doğumdan birinde görülüyor. Hastalığın ağır vakalarında bebekler aylarca yoğun bakımda kalabiliyor, çok sayıda ameliyat geçirmek zorunda kalıyor ve bağırsak nakline kadar uzanan ciddi tedavilere ihtiyaç duyabiliyor. Uzmanlara göre en gelişmiş tedavi koşullarında bile her 10 bebekten biri hayatını kaybediyor.

Beş aylık olan Theo'nun bugün tamamen sağlıklı olduğu belirtilirken, operasyonu gerçekleştiren ekip, klinik denemenin başarılı sonuç vermesi halinde yöntemin İngiltere'de de uygulanmaya başlanacağını açıkladı. Uzmanlar ayrıca bu başarının, gelecekte anne karnında kalp ve akciğer gibi farklı hastalıklara yönelik ameliyatların da önünü açabileceğini ifade ediyor.

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