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Spor

Kanada Açık'a galibiyetle başladı: Zeynep Sönmez ikinci turda

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Kanada Açık'a galibiyetle başladı: Zeynep Sönmez ikinci turda

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 düzeyindeki Kanada Açık Tenis Turnuvası'nda ikinci tura yükseldi.

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Toronto'da düzenlenen Kanada Açık Tenis Turnuvası'nda dünya sıralamasında 52'nci basamakta yer alan Zeynep Sönmez, Kanadalı Rebecca Marino ile karşılaştı.

Kanadalı raket Rebecca Marino'yu yenen milli tenisçi Zeynep Sönmez, karşılaşmanın ardından sevinç yaşadı.
Başlık ResmiKanadalı raket Rebecca Marino'yu yenen milli tenisçi Zeynep Sönmez, karşılaşmanın ardından sevinç yaşadı.

Mücadele sonunda 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan 24 yaşındaki milli tenisçi, adını ikinci tura yazdırdı.

Zeynep Sönmez, ikinci turda dünya 33 numarası Yunan Maria Sakkari ile karşılaşacak.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: Anadolu Ajansı
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