Kanada Açık'a galibiyetle başladı: Zeynep Sönmez ikinci turda
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 düzeyindeki Kanada Açık Tenis Turnuvası'nda ikinci tura yükseldi.
Toronto'da düzenlenen Kanada Açık Tenis Turnuvası'nda dünya sıralamasında 52'nci basamakta yer alan Zeynep Sönmez, Kanadalı Rebecca Marino ile karşılaştı.
Mücadele sonunda 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan 24 yaşındaki milli tenisçi, adını ikinci tura yazdırdı.
Zeynep Sönmez, ikinci turda dünya 33 numarası Yunan Maria Sakkari ile karşılaşacak.
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