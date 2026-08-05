Havada korkunç ihmal: Trump'ın helikopteri yolcu uçağına çarpıyordu, faciadan son anda kurtuldu!

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Başkan Donald Trump’ı taşıyan Marine One helikopterinin karıştığı güvenlik olayına ilişkin soruşturma başlattı. Reuters ve Wall Street Journal’ın aktardığı bilgilere göre, helikopterin kalkışı sırasında kule görevlilerinin ticari uçuşları durdurmaması sonucu standart ayrım mesafesi korunamadı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın helikopteri Marine One, hava trafiği kontrolörlerinin hatalı kararı sonucunda yolcu uçağıyla tehlikeli bir mesafede karşı karşıya gelerek yürekleri ağza getirdi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), ABD Başkanı Donald Trump’ı taşıyan Marine One helikopterinin karıştığı hava trafiği emniyet ihlaline ilişkin detaylı bir inceleme yürütüldüğünü açıkladı.

Trump’ı taşıyan helikopter yolcu uçağıyla burun buruna geldi! Soruşturma başlatıldı

NELER OLDU?

4 Ağustos 2026 öğleden sonra Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse alanından havalanan başkanlık helikopterinin geçişi sırasında, kule görevlilerinin standart güvenlik protokollerini uygulamayarak yakınlardaki Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı’ndaki ticari uçuş trafiğini durdurmadığı belirlendi.

FAA tarafından yapılan resmi açıklamada, "FAA, Marine One'ın dahil olduğu bir güvenlik olayını soruşturuyor ancak bu durum tehlikeli bir yakın temas gibi görünmüyor ve uçaklar görünüşe göre birbirlerine yaklaşmıyordu" ifadelerine yer verildi.

Yaşanan ihlalin ardından FAA, olayı derinlemesine araştırmak üzere özel bir Güvenlik İnceleme Ekibi toplama kararı aldı.

AYRIM MESAFESİ İHLAL EDİLDİ, ROTALAR DEĞİŞTİRİLDİ

Trump’ı Los Angeles gezisi öncesinde Andrews Ortak Üssü’ne ulaştırmak üzere saat 14:33’te kalkan Marine One ile Florida Pensacola seferini yapmak üzere havalanan Envoy Air 3742 sefer sayılı E170 tipi bölgesel yolcu uçağı arasında koruması gereken standart mesafe muhafaza edilemedi.

Federal havacılık kuralları gereği havaalanı çevresindeki uçaklar arasında bulunması gereken en az 1,5 mil yatay ve 500 fit dikey ayrım sınırının aşıldığı aktarıldı.

Havadaki güvenlik riski nedeniyle kule ekipleri acil önlem alarak civarda bulunan Republic 4700 sefer sayılı başka bir Embraer 175 uçağının rotasını değiştirdi.

Yolcu uçağı pist çevresinde tur attıktan sonra güvenli şekilde inişini tamamlayabildi. Hem Başkan Trump’ı taşıyan helikopter hem de ticari yolcu uçakları olayda herhangi bir kaza yaşanmadan iniş yaparken, havalimanı çevresindeki bu kural ihlali Ocak 2025’te aynı bölgede 67 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak-helikopter çarpışmasını hatırlararak Washington'da güvenlik alarmına yol açtı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Haberle İlgili Daha Fazlası