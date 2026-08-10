Ne altın ne döviz ne de borsa! İşte Temmuzda en çok kazandıran yatırım aracı

Temmuz ayında ve altı aylık değerlendirmede en yüksek reel getiriyi yatırım araçlarında mevduat faizi sağladı. Yıllık bazda ise zirve altının olurken, Temmuz döneminde Euro yüzde 0,62, BIST 100 endeksi ise yüzde 2,36 oranında kaybettirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,55, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,29 oranlarıyla mevduat faizi (brüt) yatırımcısına sağladı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,15 ve Amerikan Doları yüzde 0,23 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Aynı dönemde Euro yüzde 0,62, BIST 100 endeksi yüzde 2,36 ve külçe altın yüzde 4,55 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 0,89 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan Doları yüzde 0,03, Euro yüzde 0,87, BIST 100 endeksi yüzde 2,61 ve külçe altın yüzde 4,79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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ÜÇ AYLIK GETİRİDE DE MEVDUAT FAİZİ ZİRVEDE

Mevduat faizi (brüt), üç aylık değerlendirmede de yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,08, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,70 oranında reel getiri sağlayan mevduat faizini, aynı dönemde en çok kaybettiren yatırım aracı külçe altın oldu.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,94, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,61 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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ALTI AYLIK GETİRİDE DE MEVDUAT FAİZİ ÖNE ÇIKTI

Altı aylık değerlendirmede de mevduat faizi (brüt), yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan araç oldu. Mevduat faizi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,58, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,99 oranında reel getiri sağladı.

Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,55, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 20,22 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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YILLIK GETİRİDE ZİRVE KÜLÇE ALTININ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise zirve değişti. Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,05 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 5,88, DİBS yüzde 4,26 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,74 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı. Amerikan Doları yüzde 8,43, Euro ise yüzde 10,49 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi yüzde 2,73, DİBS yüzde 1,16 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,28 oranlarında reel getiri sağladı. Aynı dönemde Amerikan Doları yüzde 11,16, Euro ise yüzde 13,15 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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