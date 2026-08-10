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Spor

Trabzon'da Salah bereketi: Şehrin ekonomisini canlandırdı

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Trabzon'da Salah bereketi: Şehrin ekonomisini canlandırdı

Mısırlı yıldızın transferi Trabzon'da ekonomiyi canlandırdı. Kombine satışları 20 bine dayandı. Kulübün takipçi sayısı 1 milyon arttı. Şehirde esnaflar ev alana kombine, yeme içme sektörü de kombinesi olana indirim tarifesine geçti. Mısır'da, Trabzon'un tanıtımını başladı.

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Muhammed Salah hayaldi, gerçek oldu. Trabzonspor dünyaca ünlü yıldızı iki yıllığına renklerine bağladı. Salah transferi kulüp ve şehir ekonomisine olumlu anlamda yansıdı. Kombine satışları rekor seviyeye ulaşarak 20 bine dayandı. Kulübün Instagram hesabı 1,6 milyon takipçiden 2,6 milyon takipçiye ulaştı. Mısırlı oyuncuyla ilgili paylaşılan videoların izlenme sayısı 150 milyonu gördü. Ve şehirde de ilginç kampanyalar başladı. Trabzon’daki bir emlakçı, ev satın alana Trabzonspor kombinesi hediye edeceğini açıkladı. Yeme içme sektöründe kombinesi olanlara indirim gibi kampanyalar düzenlendi.

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Muhammed Salah
Başlık ResmiMuhammed Salah

TRABZON TANITIM GÜNLERİ

Ve olay sadece sahada kalmadı. Mısır’da yayın yapan bir televizyon kanalı gelip belediye başkanı ile görüştü ve şehir hakkında bilgiler aldı. Son dönemde Körfez ülkelerinin cazibe merkezi hâline gelen Trabzon şimdi de Mısırlıların ilgi alanına girdi. Mısır’daki turizm acenteleri şehre gelip tarihî ve turistik yerleri araştırıp tanıtım videoları ve broşürleri hazırlamaya başladı. İlerleyen günlerde gerek maçları canlı izlemek gerekse Salah’ın yaşadığı şehri tanımak adına çok sayıda Mısır vatandaşının buraya gelmesi bekleniyor. Yönetim de Salah ile ilgili yeni kampanyalar hazırlayıp bu transferi paraya çevirmek istiyor.

Muhammed Salah
Başlık ResmiMuhammed Salah

YENİ SALAH VİDEOSU

Trabzonspor Kulübü, yeni transferi Muhammed Salah için yeni bir video yayınladı. Videoda, Karadenizli yaşlı bir kadının, rüyasında Salah’ın Trabzonspor’a transfer olduğunu görmesi ve bunun üzerine futbolcu için sofra hazırlaması konu edildi. Karadenizli kadının Salah’ı elleriyle beslediği videoda “Rüyada görürsünüz diyenler, bizde rüyalar gerçek olur” notuyla paylaşım yapıldı.

HERKES HAYRAN!

Muhammed Salah sevgisi kulüp tanımıyor! İstanbul'a gelişinde G.Saray taraftarının karşılamaya gittiği Mısırlı yıldız için Ümraniye TS Clup'da şaşırtan bir görüntü vardı. Fenerbahçeli bir baba ve oğlu, Salah forması alıp mağazadan çıktı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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