Fas’ta düzenlenen "African Lion 2026" tatbikatı sırasında iki ABD askeri kayboldu.

Fas'ın güneybatısında devam eden çok uluslu askeri tatbikatta korku dolu saatler yaşanıyor.

2 Mayıs Cumartesi günü, Atlantik Okyanusu kıyısındaki Cap Draa Eğitim Alanı civarında görev yapan iki Amerikan askerinden haber alınamadığı duyuruldu.

İki Amerikan askeri tatbikatın ortasında kayboldu!

CAP DRAA’DA ÇARESİZ ARAMA OPERASYONU

Olayın meydana geldiği Cap Draa Eğitim Alanı, tatbikatın en kritik noktalarından biri. İki askere dair gelen ihbarın ardından ABD kuvvetleri, Fas ordusu teyakkuza geçti.

Kara devriyelerinin yanı sıra helikopterler ve deniz araçları da stratejik noktalarda tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

AFRICOM’DAN İLK AÇIKLAMA: ODAK NOKTAMIZ AİLELER

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), yaşanan krize dair şunları dedi:

"Şu anki önceliğimiz askerlerimiz ve aileleridir. Olay soruşturulmaya devam ediyor ve arama çalışmaları müttefiklerimizle koordineli şekilde yürütülüyor. Yeni bilgilere ulaşıldığında kamuoyuyla paylaşılacaktır"

KITANIN EN BÜYÜK TATBİKATI GÖLGEDE KALDI

Nisan ayında başlayan ve Mayıs başında sona ermesi planlanan African Lion 2026 tatbikatı; Fas, Gana, Senegal ve Tunus’ta gerçekleştiriliyor.

Binlerce askerin katıldığı ve NATO müttefikleri ile Afrikalı ortak ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen organizasyon, yaşanan kayıp olayıyla birlikte askeri bir kriz merkezine dönüştü.

2004 yılından bu yana aralıksız düzenlenen tatbikat, bölgedeki en stratejik "savaş oyunları" arasında gösteriliyordu.

Haberle İlgili Daha Fazlası