Nijerya futbolunun efsane ismi Peter Odemwingie, Victor Osimhen için transfer rotasını çizdi: Arsenal, Barcelona ve Real Madrid’i işaret ederken, Manchester United konusunda dikkat çeken bir uyarıda bulundu. 150 milyon Euro’luk yıldız için Avrupa devlerinin yarışı giderek alevleniyor.

Galatasaray'ın 27 yaşındaki Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Avrupa transfer piyasasının ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin bonservis bedelini 150 milyon Euro olarak belirlediği yıldız futbolcu için Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih, PSG ve Juventus gibi dünya devlerinin ilgisi sürerken, Nijerya futbolunun efsane isimlerinden Peter Osaze Odemwingie’den çarpıcı bir transfer tavsiyesi geldi.

Lille ve West Bromwich gibi kulüplerin eski golcüsü Odemwingie, Brila.net'e verdiği röportajda, vatandaşı Osimhen’in kariyer planlaması ve hangi kulüplerin onun oyun stiline daha uygun olduğu konusunda detaylı değerlendirmelerde bulundu.

"İDEAL ADRESLER ARSENAL, BARCELONA VE REAL MADRİD"

Odemwingie, Osimhen’in fiziksel avantajlarını ve hızıyla neden olduğu farkı en iyi yansıtabileceği ligin İngiltere olduğunu savunurken, özellikle Arsenal ve Real Madrid seçeneklerine dikkat çekti. Eski futbolcu, "Arsenal ve Barcelona olgun kulüpler, onun için iyi olacaktır. Real Madrid de harika bir seçenek; geniş sahaları Osimhen’in koşuları için çok uygun. Hava toplarındaki hakimiyeti ve topu saklama becerisiyle her yerde başarılı olabilir. Belki Arsenal kadrosunun genç olduğu söylenebilir ama hızıyla orada büyük fark ettirir" ifadelerini kullandı.

"MANCHESTER UNITED GÜNAH KEÇİSİ ARIYOR"

Nijeryalı eski yıldız, Osimhen'in transfer listesinde olduğu iddia edilen Manchester United hakkında ise sert bir uyarıda bulundu. United’daki baskı ortamının forvet oyuncularını yıprattığını savunan Odemwingie, "Manchester United'ı özellikle anmadım çünkü oradaki sorun çok büyük. Forvet oyuncuları üzerindeki baskı devasa boyutta. Romelu Lukaku ve diğer birçok isimde gördüğümüz gibi; kulüp çok büyük olduğu ve acil sonuç istediği için başarısızlıkta her zaman bir günah keçisi bulacaklardır. Osimhen oradan uzak durmalı" dedi.

"KENDİ İSTEDİĞİ NOKTAYA ULAŞMALI"

Osimhen’in zihinsel gücünü ve yüksek motivasyonunu öven Odemwingie, oyuncunun fiziksel olarak en verimli döneminde olduğunu hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı: "Osimhen motivasyon eksikliği yaşamayan, fiziksel olarak çok güçlü bir oyuncu. Kariyerinin zirvesindeyken başkalarının değil, kendisinin istediği hedeflere ve kulüplere ulaşabilmeli."

