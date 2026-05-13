Samsun’un Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel ve taşkınlar nedeniyle 3 okulda eğitime bir gün ara verildi. Okullarda temizlik ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Samsun’un Havza ilçesinde etkisini artıran sağanak yağış, bazı bölgelerde sel ve taşkınlara neden oldu. Yağışların ardından özellikle kırsal mahallelerde su baskınları yaşanırken, bazı okullar da olumsuz etkilendi.

3 OKULDA EĞİTİME ARA

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sel nedeniyle hasar oluşan ve temizlik çalışmaları devam eden 25 Mayıs İlkokulu, Çayırözü İlkokulu ve Merkez İlkokulu’nda eğitime 13 Mayıs Çarşamba günü ara verildiği duyuruldu.

Ekiplerin bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken, vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

