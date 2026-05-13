Anadolu Ajansı
Samsun'u sel vurdu! 3 okulda eğitime ara verildi
Samsun’un Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel ve taşkınlar nedeniyle 3 okulda eğitime bir gün ara verildi. Okullarda temizlik ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Özetle
Kaydet
Gündem az önce
Samsun'un Havza ilçesinde etkisini artıran sağanak yağışlar bazı bölgelerde sel ve taşkınlara neden oldu, bu durum kırsal mahallelerde su baskınlarına yol açtı ve bazı okullarda eğitime ara verilmesine sebep oldu.
- Sağanak yağışlar Havza ilçesinde etkisini artırdı.
- Bazı bölgelerde sel ve taşkınlar meydana geldi.
- Kırsal mahallelerde su baskınları yaşandı.
- 3 okulda (25 Mayıs İlkokulu, Çayırözü İlkokulu, Merkez İlkokulu) sel nedeniyle hasar oluştu ve eğitime 13 Mayıs Çarşamba günü ara verildi.
- Ekipler bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
- Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
Samsun’un Havza ilçesinde etkisini artıran sağanak yağış, bazı bölgelerde sel ve taşkınlara neden oldu. Yağışların ardından özellikle kırsal mahallelerde su baskınları yaşanırken, bazı okullar da olumsuz etkilendi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Samsun'u sağanak vurdu! Evleri su bastı, arabalar sele kapıldı, çok sayıda yaralı var
3 OKULDA EĞİTİME ARA
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sel nedeniyle hasar oluşan ve temizlik çalışmaları devam eden 25 Mayıs İlkokulu, Çayırözü İlkokulu ve Merkez İlkokulu’nda eğitime 13 Mayıs Çarşamba günü ara verildiği duyuruldu.
Ekiplerin bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken, vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR