Şırnak'ta panik! Camilerden anons yapıldı, halk evlerini boşalttı
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası dereler taştı. Ayvalık ve Başaran köylerinde sel paniği yaşanırken, camilerden dere yataklarından uzak durmaları konusunda anons yapıldı. Vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.
Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sonrası debisi yükselen Habur Çayı ve Yeşilöz Deresi çevredeki alanları su altında bıraktı. Özellikle Ayvalık ve Başaran köylerinde dere kenarında bulunan bazı evler için alarm verildi.
CAMİLERDEN ANONS YAPILDI
Camilerden vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldı. Vatandaşlar gece boyunca sel korkusu yaşarken, birçok aile tedbir amaçlı evlerinden ayrıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, taşkın yaşanan alanlarda geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, dere çevresine yaklaşılmaması konusunda vatandaşları uyarırken, muhtemel can kaybı ve olumsuzlukların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgede yağışların aralıklarla devam ettiği öğrenilirken, vatandaşlar geceyi tedirgin geçiriyor. Jandarma yetkilileri, dere yataklarına yakın alanlarda yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını ve can yaşanmaması için vatandaşların dere yataklarından uzak durmalarını istedi.