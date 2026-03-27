Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. 2026 yılının manipülasyon yılı olduğunu belirten İslam Memiş; Rusya, ABD ve Hindistan'dan peş peşe gelen açıklamalara dikkat çekti.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altında geliyor gelmekte olan" ifadelerini kullandı. Memiş, evinde altın saklayanlara da kritik bir uyarı yaptı.

Altını evinde saklayanları 'sigorta' konusunda uyaran Memiş, "Allah korusun bir hırsızlık olayı yaşandı mesela. Bu sefer o içindeki altınların sigorta kapsamında olmadıktan sonra kasanın da bir önemi yok." ifadelerini kullandı.

Bankalardan kasa kiralamanın maliyetini ve kasa tercihi konusunda bilgilere veren Memiş, "Bankalardan kasa kiralamak yıllık 10 bin lira civarında. Bu tercih meselesi. Ağım şahım kasalar almaya gerek yok. Kapak kısmında beton ve çelik olanlar var. Onları tercih etmek daha iyi." dedi.

Altın tarafında bu hafta ABD, Rusya ve Hindistan'dan gelen 3 habere dikkat çeken Memiş, yeni dönemin sinyalini verdi.

RUSYA'DAN ALTIN YASAĞI İslam Memiş, söz konusu gelişmeleri şöyle sıraladı: Altın tarafında bu hafta 3 tane bomba haber geldi. Birincisi Rusya Devlet Başkanı Putin, 100 gramdan fazla altını ülkeden çıkışını yasakladı.

"ABD BİR TAKIM ÇALIŞMA İÇERİSİNDE" İkincisi Trump'tan geldi. Trump 'Ben altıncıyım' dedi. 'Yarın bir gün bu altına benzer bir boya çıkaracaklar ve bu boyayı çıkaran dünyanın en zengin insanı olacak' dedi. Bu boş bir konuşma değil. Bir şeyin sinyalini veriyor Trump. Demek ki fiziki altınlardan hariç bir takım çalışma içerisinde ABD.

HİNDİSTAN: BİZ KENDİ PİYASAMIZI OLUŞTURACAĞIZ Hindistan'da diyor ki: Ben altından falan anlamam. Siz hileli işler yapıyorsunuz. Bir çıkarıp bir düşürüyorsunuz. Piyasayı manipüle ediyorsunuz, biz kendi piyasamızı oluşturacağız.

"GELİYOR GELMEKTE OLAN" Yani geliyor gelmekte olan. Altın tarafından günlük böyle 400-500 dolar oynamalar olunca kımıldamalar başladı. Dolayısıyla altın milliyetçiliği ile ilgili farklı gelişmeler olacak. Daha bunun Çin'i var. Avrupası var... Altınla ilgili bir çok hikaye olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası