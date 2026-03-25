Moskova tarihinin en büyük dijital tecridini yaşıyor. İran’da Hamaney’e yönelik operasyonların ardından "suikast" korkusu tavan yapan Rus lider Vladimir Putin, iddialara göre Kremlin’i terk ederek sığınağa kapandı.

Rusya’nın 13 milyonluk başkenti Moskova, tarihinin en büyük dijital izolasyonunu yaşıyor. Şehirde cep telefonu hizmeti neredeyse tamamen kesilirken, VPN’ler bile devre dışı kaldı.

Resmi açıklama "Ukrayna İHA’larına karşı önlem" olsa da, asıl sebebin Putin’in kişisel güvenlik endişesi olduğu konuşuluyor.

"HAMANEY’İN AKIBETİ PUTİN’İ SARSTI"

İddialara göre ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarında kullandığı "yüksek teknolojik yöntemler" Putin’i kelimenin tam anlamıyla dehşete düşürdü.

KADDAFİ KABUSU GERİ DÖNDÜ

2011’de Muammer Kaddafi’nin linç edilme görüntülerini defalarca izlediği bilinen ve bu olaydan sonra sertleşen Putin’in, şimdi de "teknolojik bir suikasta" kurban gitme korkusuyla kamuya açık tüm programlarını iptal ettiği ve Kremlin’e gitmeyi bıraktığı iddia edildi.

ABD merkezli Puck haber sitesi, Rusya lideri Vladimir Putin’in "İran sonrası" yaşadığı derin korkuyu mercek altına alırken şunları yazdı:

" İran’da Hamaney'i hedef alan ABD-İsrail operasyonlarında kullanılan yöntemler, Putin’i sarsmış durumda. Özellikle İsrail’in trafik kameraları üzerinden nokta atışı hedef belirlemesi, Putin’in Kremlin’e gitmeyi bırakmasına ve tüm kamu etkinliklerini takvimden silmesine neden oldu.

Ayetullah Mücteba Hamaney, bir İsrail operasyonunda yaralandıktan sonra tıbbi tedavi için gizlice Moskova’ya getirildi. Bu gizli misafir, Putin’in zaten tavan yapan "suikast paranoyasını" en yüksek vitese geçirdi."

2 AY BOYUNCA DİJİTAL TECRİT

Güvenlik kaynakları, Moskova’daki bu "sinyal karartma" ve Putin’in "sığınak hayatı" stratejisinin en az 2 ay boyunca kesintisiz devam edeceğini öne sürdü.

Haberle İlgili Daha Fazlası