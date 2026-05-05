2 Mayıs akşamı Kadıköy’de vapurda kaybolan 44 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova’nın cansız bedeni Üsküdar’da bulundu. Kadının cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapura binen ve vapurda inmediği öğrenilen 44 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova için arama çalışmaları başlatılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde M.H'nin saat 20.20'de Kadıköy İskelesi'ndeki turnikelerden geçerek vapura bindiği, Beşiktaş İskelesi'ne yanaşan vapurdan inmediği tespit edilmişti.

Gemi ve iskelelerde yapılan araştırmalarda, M.H'nin çantasıyla güverte kısmında görüldüğü, daha sonra çantasını bırakarak ortadan kaybolduğu öğrenilmişti.

CESEDİ ÜSKÜDAR'DA BULUNDU

Kadının vapura bindiği ana ait görüntülerin izletildiği kızı N.Y. (23), görüntüdeki kişinin annesi olduğunu teşhis etmişti. Arama çalışmaları kapsamında Makhfura Huseynova’nın cansız bedeni Üsküdar Selimiye açıklarında denizde bulundu. M.H'nin cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

2 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova (44), Kadıköy'den Beşiktaş’a giden yolcu vapuruna bindi.

İddiaya göre Huseynova Beşiktaş’ta inmedi. Çantasının güverte bölümünde bulunması üzerine kayıp kadını arama çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait vapur kameralarının 14 Nisan'dan bu yana çalışmadığı ve sefer sırasında da görüntü alamadığı öğrenildi. Kayıp kadını arama çalışmaları Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerine ait botlar ve balık adamlar tarafından deniz dibinde, itfaiye ekipleri tarafından karada sürdürüldü.

