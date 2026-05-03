Lüks gemide ölümcül salgın! 'Hantavirüs' yayılıyor, hayatını kaybedenler var
Atlantik’te seyreden bir yolcu gemisinde 'hantavirüs' alarmı verildi. Salgında 3 kişi hayatını kaybederken, bir yolcu yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Atlantik Okyanusu’nda seyir halindeki bir yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs vakaları endişeye neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan açıklamaya göre, gemide görülen salgında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda tedavi görüyor.
5 ŞÜPHELİ VAKA İNCELENİYOR
Salgının, Arjantin’in Ushuaia kentinden Cape Verde’ye gitmekte olan MV Hondius adlı gemide ortaya çıktığı bildirildi. Yetkililer, şimdiye kadar 1 vakanın laboratuvar ortamında doğrulandığını, 5 şüpheli vakanın ise incelendiğini açıkladı.
Toplam 6 kişiyi etkileyen salgında 3 kişi hayatını kaybederken, bir hastanın Güney Afrika’da yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.
İLK VAKALAR YAŞLI YOLCULAR
İlk vakaların, ileri yaştaki yolcularda görüldüğü ifade edildi. Hayatını kaybedenlerden birinin gemide öldüğü ve cenazesinin Saint Helena Adası’nda bulunduğu aktarılırken, eşinin de tahliye edildiği Güney Afrika’da hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yetkililer, hastalığın genellikle kemirgenlerin idrarı veya dışkısıyla temas sonucu bulaştığını, nadir durumlarda insandan insana geçebildiğini belirtti. Hantavirüsün ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açabileceği ve yakın takip gerektirdiği vurgulandı.
DURUM YAKINDAN İZLENİYOR
Öte yandan, gemide bulunan diğer yolcuların durumunun yakından izlendiği, semptom gösteren bazı kişilerin tahliyesi için uluslararası koordinasyon sağlandığı açıklandı. Geminin rotasına devam etmeden önce gerekli sağlık önlemlerinin alınacağı bildirildi.
Yaklaşık 170 yolcu ve 70 mürettebat kapasitesine sahip gemide yaşanan olay, uluslararası sağlık otoritelerini harekete geçirdi.