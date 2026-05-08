AK Parti her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği istişare kampının bu yıl 33’üncüsü için hazırlıklara başladı. Haziran ayında yapılması düşünülen kampın, temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesi gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Emrah Özcan ANKARA - Edinilen bilgilere göre bu yıl AK Parti, klasikleşen Ankara Kızılcahamam kampının dışında bir yol izleyecek. Lokasyon olarak yeni arayışı sürerken, seçenekler arasında Sakarya ilinin öne çıktığı öğrenildi.

BAKANLAR DA KATILACAK

Kampa, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ve kurucular kurulu üyeleri ile milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları ile bakanlar ve bakan yardımcıları katılacak.

AK Parti Haziran’da kampa giriyor! Kızılcahamam geleneği bu yıl bozulabilir

YENİ FORMAT DEVAM EDECEK

Geçen yıl kampın formatı değiştirilmiş, kamp stratejik plan çalıştayı ile başlamıştı. Daha sonraki günlerde kabine üyeleri gruplar halinde tematik oturumlar düzenlemiş, 4 farklı salonda her salonda 4 bakan olmak üzere katılımcılara sunumlar yapılmıştı. Ayrıca Kabine üyeleri ekonomi, enerji, tarım, teknoloji, dış politika, savunma, çevre ve şehir gibi spesifik alanlarda gruplanarak, özel tematik başlıklar üzerine yoğunlaşmıştı. Kampın son gününde ise kabine divanı kurulmuş, katılımcıların soruları alınmıştı. Bu yıl da kampın bu minvalde düzenlenmesi düşünülüyor.

