İstanbul'un 2 ilçesinde uyuşturucu operasyonu! 200 milyon değerinde hap ele geçirildi
İstanbul'un Bayrampaşa ve Güngören ilçelerinde polis ekipleri tarafından narkotik operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 6 şahıs gözaltına alındı. 200 milyon değerinde uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gündem 2 dk önce
İstanbul'un Bayrampaşa ve Güngören ilçelerinde uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada 200 milyon lira değerinde uyuşturucu hap ve üretim malzemeleri ele geçirildi.
- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
- Operasyonda 2 adres ve 1 araca baskın yapıldı.
- 6 şüpheli gözaltına alındı.
- Aramalarda 1 milyon adet uyuşturucu hap, 5 adet hap üretim makinesi ve 21 bin adet kaçak kozmetik ürün bulundu.
- Ele geçirilen uyuşturucu hapların değerinin 200 milyon lira olduğu belirtildi.
- Gözaltına alınan şüpheliler Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilecek.
İstanbul’un Bayrampaşa ve Güngören ilçelerinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Belirlenen 2 adres ve bir araca operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı.
200 MİLYON DEĞERİNDE
Ekipler tarafından şahısların adreslerinde aramalarda, 200 milyon lira değerinde 1 milyon adet uyuşturucu hap, 5 adet hap üretiminde kullanılan makine, 84 adet kolinin içerisinde 21 bin adet kaçak kozmetik ürün ele geçirildi.
Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin, ilerleyen saatlerde Bakırköy Adalet Sarayına sevk edileceği öğrenildi.
