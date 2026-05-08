İstanbul'un Bayrampaşa ve Güngören ilçelerinde polis ekipleri tarafından narkotik operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 6 şahıs gözaltına alındı. 200 milyon değerinde uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul’un Bayrampaşa ve Güngören ilçelerinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Belirlenen 2 adres ve bir araca operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un 2 ilçesinde uyuşturucu operasyonu! 200 milyon değerinde hap ele geçirildi

Ekipler tarafından şahısların adreslerinde aramalarda, 200 milyon lira değerinde 1 milyon adet uyuşturucu hap, 5 adet hap üretiminde kullanılan makine, 84 adet kolinin içerisinde 21 bin adet kaçak kozmetik ürün ele geçirildi.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin, ilerleyen saatlerde Bakırköy Adalet Sarayına sevk edileceği öğrenildi.

