İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, gazetecilere açtığı hakaret davası kapsamında, daha önce gizli tutmaya çalıştığı prostat kanseriyle ilgili tüm tıbbi geçmişini ve teşhis tarihlerini mühürlü bir dosya halinde mahkemeye sunması istendi.

Netanyahu'nun açtığı hakaret davası kendi aleyhine döndü. Times of Israel gazetesinin haberine göre, Merkez Bölge Mahkemesi'nde, Netanyahu'nun 2024 yılında ciddi bir hastalığı olduğu iddialarını kamuoyuna taşıyan gazeteciler Uri Misgav ve Ben Caspit ile eski Şin-Bet (Şabak) mensubu aktivist Gonen Ben Yitzhak'a açtığı hakaret davasının duruşması görüldü.

Bu hafta başında gazeteci Misgav, Netanyahu'nun geçen ay ilk kez prostat kanseri teşhisi aldığını ve tedavi gördüğünü açıklamasının ardından mahkemeye bir talepte bulundu.

Misgav, Netanyahu'nun tıbbi personelinin başındaki Dr. Tzvi Berkovitz ile prostat kanseri tedavisini yürüten ekibin başındaki Prof. Dr. Aron Popovtzer'in, hakaret davasında tanık olarak dinlenmek üzere mahkemeye çağrılmasını istedi.

Netanyahu, kanser iddiasını yalanlayıp dava açmıştı! Mahkemeden şok karar: Tıbbi kayıtlar istendi

KANSERLE İLGİLİ TIBBİ BELGELER MAHKEMEYE SUNULACAK

Bu kapsamda Yargıç Menachem Mizrachi, Netanyahu'nun, yakın zamanda tedavi gördüğü prostat kanserinin detaylarını ve hastalığın ilk ne zaman teşhis edildiğine dair bilgileri içeren tıbbi kayıtlarını mahkemeye sunmasına karar verdi. Söz konusu dosya mühürlü tutulacak ve kamuoyuna açıklanmayacak.

Yargıç ayrıca Dr. Berkovitz'in, tıbbi dosya ile sunulmak üzere imzalı bir mektup hazırlamasını emretti. Bu mektupta, dosyanın Netanyahu'nun güncel sağlık durumunu yansıttığı ve "davacının prostat kanserinin tam olarak ne zaman keşfedildiğine" dair ayrıntıları içerdiği beyan edilecek. Netanyahu'nun tıbbi kayıtları mahkemeye sunması için son tarih 13 Mayıs olarak belirlendi.

Yargıç Mizrachi, Netanyahu'nun bizzat ifade vermesinin ardından, Berkovitz ve Popovtzer'in kanıt sunmak üzere mahkemeye çağrılıp çağrılmayacağına karar vereceğini kaydetti.

GAZETECİLERE DAVA AÇMIŞTI

Netanyahu, gazeteciler Ben Caspit, Ori Misgav ve eski İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) mensubu aktivist Gonen Ben Yitzhak'ın kendisi hakkında "ciddi bir hastalığı olduğu" yönündeki iddiaları üzerine, bu isimlere 2024 yılında 500 bin Şekel (yaklaşık 135 bin dolar) tazminat talebiyle hakaret davası açmıştı.

Ancak Netanyahu'nun Nisan 2026'da ilk kez prostat kanseri tedavisi gördüğünü ve hastalığı atlattığını itiraf etmesiyle dava süreci tersine döndü. Netanyahu'nun "Hastalık iddiası yalandır" diyerek açtığı dava, şimdi bu hastalığın teşhis zamanını ve detaylarını mahkemeye kanıtlama zorunluluğuna dönüştü.

Haberle İlgili Daha Fazlası