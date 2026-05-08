Papa Leo XIV’ün, ABD’de müşterisi olduğu bir bankayı arayarak adres değişikliği yapmak istemesi ilginç bir olaya dönüştü. Banka çalışanı, telefondaki kişinin gerçekten papa olduğuna inanmadı ve bunun bir şaka olduğunu düşünerek telefonu Papa Leo’nun yüzüne kapattı.

ABD doğumlu Papa Leo XIV’ün yaşadığı sıra dışı bir olay kamuoyuna yansıdı. Dailymail’in Tom McCarthy’nin açıklamalarına dayandırdığı habere göre, Papa Leo, Chicago eyaletindeki bankasını arayarak taşındığını bildirdİ. Ancak müşteri temsilcisi telefondaki kişinin gerçekten papa olduğuna inanmadı.

"PAPA LEO OLDUĞUMU SÖYLESEM BİR ŞEY DEĞİŞİR Mİ?"

McCarthy’nin bir toplantıda aktardığına göre banka çalışanı, güvenlik doğrulama sorularını tamamladıktan sonra Papa’ya, işlemin yalnızca şubeye şahsen gelinerek yapılabileceğini söyledi. Bunun üzerine Papa Leo, “Size Papa Leo olduğumu söylesem bir şey değişir mi?” diye sordu. Ancak çalışan bunun bir şaka olduğunu düşünerek telefonu kapattı. McCarthy olayı esprili bir dille, “Papa’nın telefonunu yüzüne kapatan kadın olarak tanınmayı hayal edebiliyor musunuz?” sözleriyle anlattı.

Papa Leo’nun banka krizi! ‘Şubeye gelin’ deyip telefonu yüzüne kapattılar

"BU BİZİM POLİTİKAMIZ" DİYEREK ISRAR ETTİLER

Daha sonra yerel bir kilise yetkilisi devreye girerek banka yönetimiyle iletişim kurdu. Banka başkanının ilk etapta “Bu bizim politikamız” diyerek kurallarda ısrar ettiği, ancak Papa’nın hesabını başka bir bankaya taşıma ihtimalinin gündeme gelmesiyle istisna yapılmasını kabul ettiği belirtildi. McCarthy, “Sonunda telefon numarasını değiştirdiler ve Papa da ‘Numarayı kimseye vermeyin’ dedi” ifadelerini kullandı.

Papa Leo XIV son dönemde ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı görüş ayrılıklarıyla da dikkat çekiyor. Trump, Truth Social hesabında Papa’yı “Suç konusunda zayıf, dış politikada berbat” sözleriyle hedef almıştı. Ayrıca yapay zekâyla oluşturulmuş bir görsel paylaşması da tartışmalara konu olmuştu.

Papa Leo’nun banka krizi! ‘Şubeye gelin’ deyip telefonu yüzüne kapattılar

Gerilim, Papa’nın Ortadoğu’da barış çağrısı yapması ve Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamalarını “kabul edilemez” olarak değerlendirmesinin ardından arttı. Trump daha sonra bir röportajında, Papa’nın İran’ın nükleer silaha sahip olmasını sorun olarak görmediğini iddia etti.



Tartışmalar sürerken Papa Leo XIV, perşembe günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Görüşmede Ortadoğu’da kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabaların ele alındığı bildirildi. Vatikan ve ABD Dışişleri Bakanlığı, görüşmenin iki taraf arasındaki güçlü ilişkileri ortaya koyduğunu açıkladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası