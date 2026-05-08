12. Yargı Paketi kapsamında medya alanına yönelik dikkat çeken bir düzenleme gündeme geldi. Yeni adımların yer aldığı paket içerisinde, özellikle televizyon ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programlarına yönelik yeni kurallar hazırlanıyor. Düzenlemeyle birlikte söz konusu programların içerik yapısının yeniden şekillendirilmesi ve yayın denetimlerinin artırılması hedefleniyor.

Televizyon ekranlarında uzun süredir tartışma konusu olan gündüz kuşağı programlarıyla ilgili yeni bir dönem başlıyor. 12. Yargı Paketi kapsamında hazırlanan düzenlemeyle birlikte, özellikle tepki çeken yayın içeriklerine yönelik daha sıkı denetim ve yeni yayın kuralları gündeme geliyor.

YAYINLARA SIKI DENETİM GELİYOR Edinilen bilgilere göre, hazırlanan çalışma kapsamında gündüz kuşağı yayınlarına ilişkin kapsamlı bir çerçeve oluşturulacak. Yetkililerin, sık sık tartışmaya neden olan program içeriklerini mercek altına aldığı ve yayın ilkelerine yönelik daha net sınırlar belirlemeyi planladığı öğrenildi.

YENİ KURALLAR DA GÜNDEMDE Düzenleme hazırlığında özellikle bazı programlarda yer alan “yargılama benzeri içerikler” dikkat çekiyor. Kaynaklar, televizyon ekranlarında kişilerin suçlu ya da suçsuz gibi gösterilmesine neden olabilecek yayın diline ilişkin yeni değerlendirmeler yapıldığını belirtiyor. Bu kapsamda, yayınlarda kullanılan ifadelerden olayların ele alınış biçimine kadar birçok başlık üzerinde çalışma yürütülüyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte gündüz kuşağı programlarında kullanılan dil, içerik yapısı ve yayın formatlarına yönelik daha sıkı kurallar getirilmesi bekleniyor. Aynı zamanda denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve yayın ihlallerine karşı daha etkin yaptırımlar uygulanması da gündemde yer alıyor.

12. Yargı Paketi üzerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından söz konusu düzenlemelerin Meclis gündemine taşınması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası