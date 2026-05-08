8 Mayıs BİM aktüel kataloğu tam liste satışta! BİM'de bu Cuma neler var?
BİM’in 8 Mayıs 2026 tarihli aktüel kataloğunda teknoloji ürünlerinden küçük ev aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden Anneler Günü hediyelerine kadar birçok ürün raflardaki yerini aldı. Yeni haftanın indirimli ürünleri tüketiciler tarafından araştırılıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste...
BİM’in 8-14 Mayıs 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta satışa çıkan ürünler arasında televizyon, elektrikli süpürge, ütü, blender seti ve kişisel bakım ürünleri dikkat çekerken, Anneler Günü’ne özel hazırlanan ürünlerde yer aldı.
TCL 65 inç 4K QLED TV, Philips Maraton süpürge, Philips Ütü, Saç düzleştiricisi, pasta tabağı ve mutfak ürünlerine kadar her ihtiyaca özel ürünler indirimli fiyatlarla satışa çıktı.
8 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
TCL 65'' 4K QLED HDR Google TV 34.900 TL
SENNA 43'' FHD Whale OS 10 Android QLED TV 11.690 TL
Polosmart Üflemeli Saç Düzleştirici 2.990 TL
Mini Düzleştirici Tarak 599 TL
Saç Düzleştirici Maşa 2si1 Arada 899 TL
Kaş Düzeltme Cihazı 349 TL
Siyah Nokta Temizleyici 399 TL
Yüz ve Boyun Bakım Cihazı 599 TL
Elektronik Tırnak Oje Kurutucu 219 TL
Ağız Duşu 599 TL
Şarjlı Diş Fırçası 499 TL
Varta Alkalin Pil AA 4'lü 69 TL
Kumtel 5+1 Çekmeceli Dondurucu (160 L): 15.490 TL
Philips XB9125 Maraton Süpürge: 11.900 TL
Kumtel 3 Çekmeceli Dondurucu (88 L): 8.900 TL
Kumtel Mini Buzdolabı: 4.900 TL
Kumtel Tezgah Altı Buzdolabı: 5.900 TL
Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak: 849 TL
Kumtel Dondurma ve Sorbe Makinesi: 6.990 TL
Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone: 3.750 TL
Proware Buharlı Temizleme Makinesi: 4.900 TL
Fakir Dikey Şarjlı Süpürge: 6.250 TL
Fakir Mega Blender Seti: 2.490 TL
Philips Azur Ütü: 3.990 TL
Arzum Buharlı Ütü: 1.590 TL
Mimilos Metal Katlanır Ayaklı Yer Sofrası: 499 TL
Perilla Pratik Katlanabilir Balkon Masası: 699 TL
Homendra 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 2.199 TL
Homendra 3 Bölmeli Ahşap Ayakkabılık: 1.690 TL
Hot Wheels Neon Yarış Temalı Arabalar 249 TL
Pelüş Oyuncak Çeşitleri 499 TL
Ahşap Domino 199 TL
Air Hokey 829 TL
Işıklı Paten 799 TL
Şut ve Gol Oyunu 319 TL
BİM'DE BU CUMA NELER VAR?
Tefal Simplicity Tava 32 cm 899 TL
Tefal Simplicity Wok Tava 28 cm 999 TL
Tefal Simplicity Krep Tava 699 TL
Simplicity Tava 24 cm 649 TL
Chef's Tava Seti 599 TL
Bükümlü Tezgah Üstü Bambu Kesme Tahtası 359 TL
Metal Ekmek Kutusu 229 TL
Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti 1.290 TL
Bambu Mutfak Seti 119 TL
Bambu Çerezlik Seti 149 TL
English Home Desenli Porselen Pasta Tabağı 349 TL
Borcam Dikdörtgen Fırın Tepsisi 269 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 79 TL
Kahve Fincan Seti 199 TL
Desenli Kabartmalı Kupa 299 TL
Cam Gravürlü Kayık Tabak 99 TL