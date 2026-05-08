BİM’in 8 Mayıs 2026 tarihli aktüel kataloğunda teknoloji ürünlerinden küçük ev aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden Anneler Günü hediyelerine kadar birçok ürün raflardaki yerini aldı. Yeni haftanın indirimli ürünleri tüketiciler tarafından araştırılıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste...

BİM’in 8-14 Mayıs 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta satışa çıkan ürünler arasında televizyon, elektrikli süpürge, ütü, blender seti ve kişisel bakım ürünleri dikkat çekerken, Anneler Günü’ne özel hazırlanan ürünlerde yer aldı.

TCL 65 inç 4K QLED TV, Philips Maraton süpürge, Philips Ütü, Saç düzleştiricisi, pasta tabağı ve mutfak ürünlerine kadar her ihtiyaca özel ürünler indirimli fiyatlarla satışa çıktı.

8 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

TCL 65'' 4K QLED HDR Google TV 34.900 TL

SENNA 43'' FHD Whale OS 10 Android QLED TV 11.690 TL

Polosmart Üflemeli Saç Düzleştirici 2.990 TL

Mini Düzleştirici Tarak 599 TL

Saç Düzleştirici Maşa 2si1 Arada 899 TL

Kaş Düzeltme Cihazı 349 TL

Siyah Nokta Temizleyici 399 TL

Yüz ve Boyun Bakım Cihazı 599 TL

Elektronik Tırnak Oje Kurutucu 219 TL

Ağız Duşu 599 TL

Şarjlı Diş Fırçası 499 TL

Varta Alkalin Pil AA 4'lü 69 TL

Kumtel 5+1 Çekmeceli Dondurucu (160 L): 15.490 TL

Philips XB9125 Maraton Süpürge: 11.900 TL

Kumtel 3 Çekmeceli Dondurucu (88 L): 8.900 TL

Kumtel Mini Buzdolabı: 4.900 TL

Kumtel Tezgah Altı Buzdolabı: 5.900 TL

Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak: 849 TL

Kumtel Dondurma ve Sorbe Makinesi: 6.990 TL

Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone: 3.750 TL

Proware Buharlı Temizleme Makinesi: 4.900 TL

Fakir Dikey Şarjlı Süpürge: 6.250 TL

Fakir Mega Blender Seti: 2.490 TL

Philips Azur Ütü: 3.990 TL

Arzum Buharlı Ütü: 1.590 TL

Mimilos Metal Katlanır Ayaklı Yer Sofrası: 499 TL

Perilla Pratik Katlanabilir Balkon Masası: 699 TL

Homendra 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 2.199 TL

Homendra 3 Bölmeli Ahşap Ayakkabılık: 1.690 TL

Hot Wheels Neon Yarış Temalı Arabalar 249 TL

Pelüş Oyuncak Çeşitleri 499 TL

Ahşap Domino 199 TL

Air Hokey 829 TL

Işıklı Paten 799 TL

Şut ve Gol Oyunu 319 TL

BİM'DE BU CUMA NELER VAR?

Tefal Simplicity Tava 32 cm 899 TL

Tefal Simplicity Wok Tava 28 cm 999 TL

Tefal Simplicity Krep Tava 699 TL

Simplicity Tava 24 cm 649 TL

Chef's Tava Seti 599 TL

Bükümlü Tezgah Üstü Bambu Kesme Tahtası 359 TL

Metal Ekmek Kutusu 229 TL

Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti 1.290 TL

Bambu Mutfak Seti 119 TL

Bambu Çerezlik Seti 149 TL

English Home Desenli Porselen Pasta Tabağı 349 TL

Borcam Dikdörtgen Fırın Tepsisi 269 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 79 TL

Kahve Fincan Seti 199 TL

Desenli Kabartmalı Kupa 299 TL

Cam Gravürlü Kayık Tabak 99 TL

