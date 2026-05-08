Delikanlı için final kararı resmen netleşti. Büyük beklentilerle yayın hayatına başlayan ve pazartesi akşamları Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi, kısa süren ekran yolculuğunu tamamlamaya hazırlanıyor. Başrollerinde Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş’ın yer aldığı yapımın 7. bölümde final yapacağı öğrenildi.

Yüksek prodüksiyon kalitesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuna rağmen Delikanlı dizisinin reytinglerde istenilen seviyeye ulaşamaması nedeniyle final kararı alındı. Özellikle güçlü tanıtım kampanyası ve bölüm başı yüksek maliyetiyle sezonun iddialı projeleri arasında gösterilen yapım, ekran macerasını beklenenden erken tamamlayacak.

FİNAL İÇİN GÜN SAYIYOR

Dizinin yapım sürecinde önemli bir değişiklik de yaşanmıştı. Yönetmen koltuğunda oturan Zeynep Günay, 5. bölüm itibarıyla projeden ayrılmış ve yönetmenlik görevini devretmişti. Senaryosunu Aybike Ertürk’ün kaleme aldığı dizinin şu sıralar 6. bölüm çekimlerinin sürdüğü öğrenildi. Yapım ekibinin final bölümü için yoğun bir çalışma temposu içinde olduğu ifade ediliyor.

32 MİLYONLUK BÜTÇESİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Yaklaşık 32 milyon liralık bölüm bütçesiyle dikkat çeken Delikanlı, son dönemin en yüksek maliyetli televizyon projeleri arasında gösteriliyordu. Özellikle yurt dışı çekimleri, geniş oyuncu kadrosu ve aksiyon sahneleriyle konuşulan dizi, yüksek beklentiyle başlamasına rağmen ekran ömrünü kısa sürede tamamlayan yapımlar arasına katıldı.

Dizinin hikayesi ise dramatik yapısı ve aksiyon unsurlarıyla öne çıkıyordu. Roma’da başlayan etkileyici sahnelerle açılan hikayede, Mert Ramazan Demir’in hayat verdiği Yusuf karakteri, sevdiği kadın Hazan’la mutlu bir gelecek kurabilmek için gece gündüz çalışan genç bir adam olarak izleyici karşısına çıkıyordu. Gündüz farklı işlerde çalışan, geceleri ise taksi şoförlüğü yapan Yusuf’un hayatı, yaşadığı büyük kayıpların ardından tamamen değişti.

Derin bir intikam duygusuyla hareket etmeye başlayan Yusuf’un hikayesi, dizinin ilerleyen bölümlerinde karanlık ve sert bir atmosfere bürünüyordu. Hikayenin merkezindeki Dila karakteri ise Yusuf’un planlarının en kritik parçası olarak dikkat çekiyordu.

