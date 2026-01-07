Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakasında Karadeniz temsilcisi Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek kupanın finalinde 6 Ocak Pazartesi günü Trabzonspor'u 4-1 ile geçen Galatasaray'ın rakibi oldu. Spor medyasının usta kalemleri, Fenerbahçe-Samsunspor maçını, Domenico Tedesco ve Thomas Reis'in tercihlerini ve oyuncu performanslarını değerlendirdi.

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe ile Samsunspor takımları karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe, adını finale yazdırdı. Sarı lacivertlilerin galibiyet gollerini 4. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 67. dakikada Jhon Duran kaydetti. Sarı lacivertlilerin Samsunspor'dan yeni transferi Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba, eski takımına karşı çıktığı maçta 2 asistle yıldızlaştı. Maçın ardından spor yazarları yarı final maçını yorumladı.

"SAMSUNSPOR'UN SAVUNMA ÇABASI YOK HÜKMÜNDE"

Yeni takımıyla ilk sınavını eski takımına karşı veren Musaba, kırk yıllık Fenerbahçeli performansıyla tartışmasız sahanın en “aç”ı ve en iyisiydi ki, kaleyi hem yokladı hem yoklattı. Ama Duran ve Asensio’ya direkler, Musaba’ya Okan geçit vermeyince devre tek golle tamamlandı. Fenerbahçe’nin farkı kaçırdığı dakikalarda, Oosterwolde’nin dikine çıkışları, Levent’in soldan bindirmeleri göze çarparken, Samsunspor savunma çabası hariç âdeta yok hükmündeydi. (Mehmet Emin Uluç/ Türkiye Gazetesi)

"MUSABA SANKİ 40 YILLIK FENERBAHÇELİ GİBİYDİ"

Fenerbahçe finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Kesinlikle hak ettiler... Ligimizin flaş takımı Samsunspor'a neredeyse hiç pozisyon vermeden, zaman zaman iyi, zaman zaman çok iyi oynayarak haklı bir galibiyet aldılar. İlk tebriğimiz Musaba'ya; sanki 40 yıllık Fenerbahçeli gibiydi. Kolay değil, birkaç idmana çıkıp, ilk 11'de başlayıp, iki golün de asistini yapmak. Fenerbahçe, karşılaşmaya adeta golle başladı. Musaba sağdan getirdi, Kerem vurdu, Fenerbahçe öne geçti. Bu dakikadan sonra özellikle takım savunmasında kaybedilen topu çabuk kapmada Samsunspor sahadan silindi. Asensio, görünen o ki bu sene Fenerbahçe'nin en etkili ve önemli oyuncusu olacak. (Ahmet Çakar/ Sabah)

"REIS'İN 'HAKSIZ' İTİRAZI"

Adana’da futbolseverler müsabakayı izlemek için tribünleri doldururlarken Fenerbahçe ve Samsunspor arasındaki ciddi kalite farkına da tanık olmuş oldular. Tedesco, oyuncu değişiklikleri veya rakibin verdiği oyun izinlerine karşı yerinde hamleler sergiledi. Samsunspor Teknik Direktörü Reis ise kenardan çok şeye itiraz ederek sanki maçı haksız yere kaybettiğini ifade ediyor gibiydi. Musaba’ya gelince... Fenerbahçe takımında uzun süre oynar gibi bir görüntü sergiledi. Hele hele gollerde yaptığı asistlerle bu transferin sarı lacivertli takıma çok şey kazandıracağının habercisiydi. (Kemal Belgin/ Türkiye Gazetesi)

"MUSABA'DAN SANE EFEKTİ İZLEYEBİLİR MİYİZ?"

Aklımı kurcalayan soru: Acaba Musaba’dan, Sane efekti izleyebilir miyiz? Böyle bir hayale kapılmayalım. Sane’nin kariyeri tecrübe ve başarılarla dolu. Bir de Almanya ile Dünya Kupası’na katılma motivasyonu var. Galatasaray’da hedefe koşuyor. Musaba ise Hollanda, Belçika’daki tecrübesinin ve Samsunspor’dan sonra ilk kez Fenerbahçe gibi büyük bir sahneye çıkıyor. İlk maçta karnesi iyi. Devamı gelebilir. Ancak maçı ‘sakatlık’ kuşkusuyla terk ettiği için insanlar tedirgin oldu. (Atilla Gökçe/ Milliyet)

"MUSABA OYUNA FIRTINA GİBİ GİRDİ"

Yeni transferin oynadığı ilk maçta gözler hep onun üzerinde olur. Tedesco, Musaba ile başlayarak onu hemen kazanmak istediğini göstermişti. Musaba sağ kanat bölgesinde oyuna fırtına gibi girdi. Samsunspor savunmasını yıpratıyor ve dengesini bozuyordu. Dribblingi çok iyi bir oyuncu olduğunu bir kez daha göstermek ister gibi istekli ve hırslıydı. Kerem'in attığı gol onun asisti ile gelmişti. Samsunspor direnç göstermek istedi ama hücum yönünden ilk devre hiç etkili olamadı. Duran ve Asensio'nun şutları direkten dönmese maç ilk yarıda kopabilirdi. (Ercan Taner/ Sözcü)

"KADIKÖYLÜ MUSABA!"

Fenerbahçe'nin hem de Samsunspor'un ciddi eksikleri vardı. Lakin kadrosu rakibine göre daha geniş olan sarılacivertliler bu durumun sıkıntısını pek fazla yaşamadı. Ayrıca Samsun ekibinin en önemli isimlerinin başında gelen Musaba bu kez Fenerbahçe forması giyiyordu. Musaba demişken… Ya arkadaş hayatın Kadıköy'de mi geçti? Bu kadar çabuk formaya ve takıma ısınanı görmemiştim. Sanki yıllardır çubukluyu giyiyor. Bence ilk maçına oranla harika bir performans ortaya koydu. Mevkisinin sol kanat olmasına karşın ters kanatta da iyi işler yaptı. (Emre Bol/ Fotomaç)

"GOLLER GALATASARAY GOLLERİNİ ÇAĞRIŞTIRIYORDU"

Eski Samsunlu Anthony Musaba üzerinden attıkları gol de kurgusal olarak bir gece önceki Galatasaray golllerini çağrıştırıyordu. Devamında golü atan Kerem Aktürkoğlu hücum alanında daha paylaşımcı olmayı düşünüp takım kolektifine katılsa ilk devre skoru daha farklı da olabilirdi. İkinci devre başlangıcında Fenerbahçe ön alan baskısı yapıyor görünse de girişimler sadece topa temastan uzak ‘Gölge baskı’dan öteye geçmedi. (Cem Dizdar/ Fanatik)

"BÖYLE BİR ŞANSALAN İLE HİÇ PROBLEM YAŞANMAZ"

Ali Şansalan ile Fenerbahçe arasında geçmişte sıkıntılar yaşanmış hatta 3.5 yıl Fenerbahçe maçlarına çıkamamıştı. Böyle bir Şansalan ile hiç problem yaşanmaz... İhtiyaç halinde dışarı çıkmak için camı kırmaya gerek yok, Şansalan gelsin yeter! Sadece 19 ve 51'de Fenerbahçe lehine çaldığı iki düdüğü izlesin ne dediğimi anlayacaktır! Durumdan vazife çıkarmanıza gerek yok. Fenerbahçe'nin zaten size hiç ihtiyacı yok. Adil ve adaletli olun yeter. Makoumbou'nun Kerem'e acımasızlık ve gaddarlık içeren ciddi faullü oyundan ihracı doğru. Fenerbahçe'nin attığı golde Skriniar açık ofsayt, iptal doğru. (Mustafa Çulcu/ Fotomaç)

"DURAN, SAHADA ÇOK AZ GÖRÜNÜYOR"

Fenerbahçe, 45-60 arası hariç sahanın tek hakimiydi. Erken skor avantajı yakalandı. Devre sonuna kadar ikinci gol için rakibi oldukça zorladılar. Bu arada takım savunması da hiç arıza göstermedi. İkinci devre başından itibaren Samsunspor biraz hareketliydi. F.Bahçe de bu 15 dakikalık bölümde topu rakibe bırakıp bekleme yaptı. Sonra tekrar hücum girişimleri başladı. İkinci golü de bulup 90 dakikanın sonunu rahatça getirerek G.Saray'ın rakibi oldular. Gelelim genel gözlemlerime; Musaba takıma yeni gelmesine, arkadaşlarını tanımamasına rağmen etkili bir performans sergiledi. Bunun yanında iki golün de asistini yaptı. Kısacası başarılı oldu, taraftarı heyecanlandırdı. Buradan çıkan çok önemli bir sonuç var. Demek ki F.Bahçe'nin dün geceye kadar ileri ucunda ciddi problemler var. Samsun maçına da baktığımızda Duran güzel bir gol atmasına rağmen sahada çok az görünüyor. Günümüz futbolunda bir santrforun çok daha oyunun içinde olması gerekir. (Ömer Üründül/ Sabah)

"BARTUĞ, İSMAİL'DEN BİLE DAHA İYİYDİ"

Ben, Bartuğ'u da orta sahada çok beğendim. Hatta Ismail'den bile daha iyiydi. Samsunspor'un ilk yarıda tek pozisyonu Tomasson'un ayağından geldi. Bu etkili vuruşu Ederson iyi çıkardı. Samsunspor için üçlü diziliş adeta bir intihardı. Thomas Reis, ikinci yarıda fabrika ayarlarına döndü. Yani 4'lü defansa döndü. Samsunspor ikinci yarıda iyi oynadığı dakikalarda çıkarken kaptırdığı bir topta kalesinde ikinci golü gördü. 'Duran emmi' yani Jhon Duran, Fenerbahçe'yi iki farklı öne geçiren golü attı. (Zeki Uzundurukan/ Fotomaç)

